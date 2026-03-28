На изключително притеснителна гледка се е натъкнал пловдивчанин на кръстовището на Аграрния университет - булевардите "Менделеев" и "Санкт Петербург". Той е публикувал клипче, на което се вижда, че мъж върви между колите на пътното платно, които, Слава Богу, са спрели на червен сигнал, бутайки инвалидна количка, в която седи дете.
За съжаление на тъжната картинка доста пловдивчани са се натъквали назад във времето, като Plovdiv24.bg също сигнализира.
Всъщност не е ясна връзката на възрастния мъж с детето, което видимо е непълнолетно, както и дали то е добре и дали въобще има нужда от инвалидна количка. Факт е обаче че то е използвано за просия, която по закон не е престъпление, но определено носи риск за живота и здравето му, тъй като може да стане инцидент. Детето е в инвалидната количка и държи табела с надпис: "Моля, помогнете ми с рехабилитацията след инцидент. Благодаря ви много!"
Ето какво споделят хората под поста във фейсбук:
Съпругът ми ги е видял на същото място, подава сигнал до 112 и докато дойде полиция човекът се качва в джипа си, а детето скача на задната седалка. Не трябва да им се вярва. Заради такива измамници, човешката състрадателност ще умре.
Когато се ползва дете за просия се звъни на 112, да се пусне сигнал, за експлоатация и въвличане на дете в просия, надявам се поне някой, който ги е виждал , да го е направил и всеки следващ, който ги види, също да го направи.
Днес ги видях на ул. "Съединение", "Тракия" (пред магазин Кореком). Човека си седеше съвсем нормално, а детето седеше на инвалидната количка и си играеше на телефона. Според мен човекът е измамник. Язък за хубавото дете.
Работя в магазин, два пъти дойдоха да уедряват стотинки, това беше преди нова година още. Този човек има две деца беше с тях, като дадох левове изкара една пачка с пари и си ги прибра в джоба.. но след това повече и цент не бих взела от тях.
Риск на червено: Баща бута инвалидна количка с дете между броните на колите в Пловдив
Още от Други
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
The Rainbow
на 29.03.2026 г.
Добро утро! Този измамник шета по булевардите една година и никой не му обръща внимание.Органите на реда къде са? Явно ги няма.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.