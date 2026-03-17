В Пловдив мъж използва дете в инвалидна количка за просия
През последните седмици редовно може да бъде забелязана тази тревожна гледка. Мъжът е на средна възраст и използва дете, за да проси между автомобилите, докато светофарът свети в червено.
Той изчаква колоните от спрели коли, след което тръгва между тях. В едната си ръка държи цигара, а с другата бута инвалидната количка.
В нея стои дете на около пет или шест години. То е увито, мълчаливо, с табела и метална кутия за събиране на пари. Докато автомобилите чакат зеления сигнал, мъжът обикаля шофьорите, събирайки дребни суми. След няколко минути се връща на тротоара, изчаква следващия цикъл на светофара и всичко започва отначало.
Очевидци твърдят, че често мъжът се появява на булевард "Шести септември“ в района на моста на Адата, както и в близост до надлез "Родопи“. Според тях ситуацията се повтаря ежедневно и създава реален риск както за детето, така и за участниците в движението.
"На Сточна гара и около Водната палата има жени, които просят. Тук обаче има мъж с малко дете. Накрая някой ще ги блъсне и пак шофьорът ще излезе виновен. Време е някой да направи нещо. Ами ако тези хора лъжат, че са за лечение? “, коментира гражданин, станал свидетел на ситуацията.
Граждани настояват за реакция от страна на социалните служби и органите на реда, тъй като става дума не само за просия, а за потенциален риск за живота и здравето на дете.
Още в края на миналата година екипът ни засегна тази тема.
RingoStar
преди 59 мин.
Измамниците от Молдова.Тези гниди са от лятото, ама полиция няма.
