© С пълно единодушие пловдивските общински съветници намалиха билета за пътуване в обществения транспорт с 1 евроцент. С оглед осигуряване на обществения интерес и непрекъсване на услугата беше допуснато предварително изпълнение на решението, което влиза в сила от 1 февруари 2026 г., предава Plovdiv24.bg.



Намалението е във връзка с въвеждането на еврото. До 31 декември 2025 г. гражданите плащаха 1 лев за еднократно пътуване, а от 1 януари 2026 г. след превалутирането цената стана 0.98 лв. или 0.51 евро. За улеснение на пътуващите и на работещите в градския транспорт администрацията предложи намаление с 1 евроцент на 0.50 евро.



Съветничката Яна Димитрова беше единствената, която се изказа по точката. "Когато общината прави нещо хубаво - трябва да се похвали. Но ако община Хасково прави първи стъпки към безплатен обществен транспор, защо да не се случи и в Пловдив? Това беше записано в нашата предизборна кампания и много ми се искаше Пловдив да бъде първи, но това не се случи. Безплатен градски транспорт има и в Белград, Сърбия" - заяви юристката.



С 45 гласа "за", нито един "против" или "въздържал се" съветниците решиха билетчето за градския транспорт да струва 0.50 евро от 1 февруари 2026 г.



