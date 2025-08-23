ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловдив
Все още няма яснота по проекта, тъй като в момента се провеждат само пазарни консултации и се събират оферти от фирми, за да се направи ориентировъчна количествено стойностна сметка, която да бъде предвидена в бюджета на Пловдив.
Става въпрос за участъка на ул. “Богомил" до стадион “Христо Ботев" от бул. “Източен" до ул “Лев Толстой". Тази част на улицата все още е на паваж, а причината да не бъде реконструирана до момента е строежът на стадиона и по-скоро тежките камиони и техниката, която беше използвана за изграждането. Тъй като те биха компрометирали настилката на улицата и тротоара, се изчака с реализирането на ремонта, докато стадиона бъде готов.
Всъщност това се оказа правилно решение, тъй като, след поставянето на тротоарните плочки откъм спортното съоръжение, се наложи извършването на довършителни дейности по фасадата и отново използване на тежка техника, която изпочупи тротоарната настилка.
Ремонтните дейности ще обхванат и самото кръстовище на ул. "Богомил" с ул. "Лев. Толстой". Припомняме, че в зоната са ситуирани и няколко учебно заведения, които ще бъдат засегнати от строителството и освен на живущите, неудобства ше има и за учениците и техните родители.
Краен срок за участие в пазарните консултации е до 29 август.
