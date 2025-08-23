ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 13:21Коментари (0)2231
©
Район “Източен" планира обновяване на последния неремонтиран участък на ул. “Богомил". Това става ясно от информация, която е пусната в сайта за електронни обществени поръчки, предава Plovdiv24.bg. 

Все още няма яснота по проекта, тъй като в момента се провеждат само пазарни консултации и се събират оферти от фирми, за да се направи ориентировъчна количествено стойностна сметка, която да бъде предвидена в бюджета на Пловдив.

Става въпрос за участъка на ул. “Богомил" до стадион “Христо Ботев" от бул. “Източен" до ул “Лев Толстой". Тази част на улицата все още е на паваж, а причината да не бъде реконструирана до момента е строежът на стадиона и по-скоро тежките камиони и техниката, която беше използвана за изграждането. Тъй като те биха компрометирали настилката на улицата и тротоара, се изчака с реализирането на ремонта, докато стадиона бъде готов.

Всъщност това се оказа правилно решение, тъй като, след поставянето на тротоарните плочки откъм спортното съоръжение, се наложи извършването на довършителни дейности по фасадата и отново използване на тежка техника, която изпочупи тротоарната настилка.

Ремонтните дейности ще обхванат и самото кръстовище на ул. "Богомил" с ул. "Лев. Толстой". Припомняме, че в зоната са ситуирани и няколко учебно заведения, които ще бъдат засегнати от строителството и освен на живущите, неудобства ше има и за учениците и техните родители.

Краен срок за участие в пазарните консултации е до 29 август.


Още по темата: общо новини по темата: 10
08.01.2023 Вижте на какво заприлича най-новата улица на Пловдив
08.12.2022 Тази е най-новата улица в Пловдив
22.11.2022 Краят на ноември ли е последният срок за ремонта на ул. "Богомил"?
05.06.2022 И ремонтът на ул. "Богомил" върви бавно
26.04.2022 Започва удължаването на ул. "Богомил" до бул. "Санкт Петербург"
21.04.2022 Започва удължаването на ул. "Богомил" до бул. "Санкт Петербург"
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и тов...
13:41 / 23.08.2025
Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
11:51 / 23.08.2025
С нова по-модерна техника КОЦ-Пловдив бори онкозаболяванията
08:41 / 23.08.2025
Спряха процедурата за строителството на детска градина за 11 млн....
08:29 / 23.08.2025
Колко кмета на Пловдив са необходими за ремонт на една спирка?
08:18 / 23.08.2025
Борим презастрояването? Нова сграда никне на апетитно място в Пло...
08:00 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Удължават улица "Богомил"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: