ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена за Коледа
Автор: Диана Бикова 11:40Коментари (1)1383
© Plovdiv24.bg
Реконструкцията на улица "Генерал Колев“ в район "Западен“ няма да бъде завършена за Коледа, както беше планирано предварително, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата на района Тони Стойчева.

Водопроводът и канализацията са подменени, готови са и тръбно-каналните мрежи за подземните комуникации. Промените в част "Паркоустройство", касаещо дърветата на улицата, са забавили с 20-25 дни строителните дейности. Не се е работило и в дъждовните дни в последните седмици, така че общото закъснение е около месец. 

"Строителят напредва с бързи темпове. Фирмата изпълнител се движи доста добре и в момента започват да оформят пътното легло. Предстои да се поставят бордюри и да започне изграждане на паркоместата" - обясни Стойчева.

По повод разразилата се буря основно в социалните мрежи за дърветата,  кметицата подчерта, че е било наложително да се премахнат, тъй като били стари и в много лошо състояние.Това са софори, на около 70 години, т.е. в края на жизнения си цикъл.

"Имам десетки снимки на отрязаните дървета, които в ствола имат дупки като от свредел. Имам и клип как корените на дърветата се ронят като брашно буквално" - коментира тя. На обществено обсъждане в районната администрация подробно е било обяснено защо е взето решение за премахването им и е направен нов проект за благоустрояване. 

Планирано е засаждане на около 120 нови дървета, т.е. почти два пъти повече. Отделно се предвижда допълнително засаждане на дървета в зелените пространства на улицата, както и храсти. Поливната система не е била предвидена в първоначалния проект, но със средства от бюджета на районното кметство още тази седмица започва изграждането й. 

Другата важна тема за "Генерал Колев“, от която хората се вълнуват, е паважът. Той няма да бъде загубен, а ще се използва за направата на паркоместата на улицата. Ще има и нови улични стълбове с LED осветление. "Изобщо – улицата ще бъде така, както трябва да бъде една улица", подчерта Стойчева.

Припомняме, че реконструкцията се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров".  "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.


Още по темата: общо новини по темата: 322
05.12.2025 Авария в "Смирненски"
05.12.2025 Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята
26.11.2025 Нови 120 дървета на важна улица в Пловдив
18.11.2025 Усилено ремонтират окаяна улица в западната част на Пловдив, гражданка недоволна
13.11.2025 Продължава преобразяването на ул. "Славянска"
06.11.2025 Павирана улица става неузнаваема и с асфалт след ремонта, който вече е в
ход
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ТОНА ЛЪЖАТА! Тая измама пак ли и давате да се похвали с проект на Община Пловдив! Нищо не зависи от тая проста некадърна "юристка" ! Отчита дейност . А проекта не очаквахме да го спазят срока. Компенсации неустоики ? ТОНА РЕЗАЧКАТА ДА Изчезва от улицата
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Анд...
10:20 / 09.12.2025
Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив
09:39 / 09.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния ба...
09:16 / 09.12.2025
Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то ...
08:18 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: