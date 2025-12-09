Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена за Коледа

© Plovdiv24.bg Реконструкцията на улица "Генерал Колев“ в район "Западен“ няма да бъде завършена за Коледа, както беше планирано предварително, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата на района Тони Стойчева.



Водопроводът и канализацията са подменени, готови са и тръбно-каналните мрежи за подземните комуникации. Промените в част "Паркоустройство", касаещо дърветата на улицата, са забавили с 20-25 дни строителните дейности. Не се е работило и в дъждовните дни в последните седмици, така че общото закъснение е около месец.



"Строителят напредва с бързи темпове. Фирмата изпълнител се движи доста добре и в момента започват да оформят пътното легло. Предстои да се поставят бордюри и да започне изграждане на паркоместата" - обясни Стойчева.



По повод разразилата се буря основно в социалните мрежи за дърветата, кметицата подчерта, че е било наложително да се премахнат, тъй като били стари и в много лошо състояние.Това са софори, на около 70 години, т.е. в края на жизнения си цикъл.



"Имам десетки снимки на отрязаните дървета, които в ствола имат дупки като от свредел. Имам и клип как корените на дърветата се ронят като брашно буквално" - коментира тя. На обществено обсъждане в районната администрация подробно е било обяснено защо е взето решение за премахването им и е направен нов проект за благоустрояване.



Планирано е засаждане на около 120 нови дървета, т.е. почти два пъти повече. Отделно се предвижда допълнително засаждане на дървета в зелените пространства на улицата, както и храсти. Поливната система не е била предвидена в първоначалния проект, но със средства от бюджета на районното кметство още тази седмица започва изграждането й.



Другата важна тема за "Генерал Колев“, от която хората се вълнуват, е паважът. Той няма да бъде загубен, а ще се използва за направата на паркоместата на улицата. Ще има и нови улични стълбове с LED осветление. "Изобщо – улицата ще бъде така, както трябва да бъде една улица", подчерта Стойчева.



Припомняме, че реконструкцията се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров". "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.