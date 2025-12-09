ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена за Коледа
Водопроводът и канализацията са подменени, готови са и тръбно-каналните мрежи за подземните комуникации. Промените в част "Паркоустройство", касаещо дърветата на улицата, са забавили с 20-25 дни строителните дейности. Не се е работило и в дъждовните дни в последните седмици, така че общото закъснение е около месец.
"Строителят напредва с бързи темпове. Фирмата изпълнител се движи доста добре и в момента започват да оформят пътното легло. Предстои да се поставят бордюри и да започне изграждане на паркоместата" - обясни Стойчева.
По повод разразилата се буря основно в социалните мрежи за дърветата, кметицата подчерта, че е било наложително да се премахнат, тъй като били стари и в много лошо състояние.Това са софори, на около 70 години, т.е. в края на жизнения си цикъл.
"Имам десетки снимки на отрязаните дървета, които в ствола имат дупки като от свредел. Имам и клип как корените на дърветата се ронят като брашно буквално" - коментира тя. На обществено обсъждане в районната администрация подробно е било обяснено защо е взето решение за премахването им и е направен нов проект за благоустрояване.
Планирано е засаждане на около 120 нови дървета, т.е. почти два пъти повече. Отделно се предвижда допълнително засаждане на дървета в зелените пространства на улицата, както и храсти. Поливната система не е била предвидена в първоначалния проект, но със средства от бюджета на районното кметство още тази седмица започва изграждането й.
Другата важна тема за "Генерал Колев“, от която хората се вълнуват, е паважът. Той няма да бъде загубен, а ще се използва за направата на паркоместата на улицата. Ще има и нови улични стълбове с LED осветление. "Изобщо – улицата ще бъде така, както трябва да бъде една улица", подчерта Стойчева.
Припомняме, че реконструкцията се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров". "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 322
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 11 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Анд...
10:20 / 09.12.2025
Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив
09:39 / 09.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния ба...
09:16 / 09.12.2025
Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то ...
08:18 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS