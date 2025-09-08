ЗАРЕЖДАНЕ...
|Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Епицентърът му е на 9,4 км от град Садово, а дълбочината му е 12 км.
Трусът е регистриран в 8:27 в понеделник сутринта, съобщават от НИГГГ към БАН.
