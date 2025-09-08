Регистрираха земетресение в района на Пловдив

© Земетресение с магнитуд 2,4 по Скалата на Рихтер е регистрирано в района на Пловдив тази сутрин.



Епицентърът му е на 9,4 км от град Садово, а дълбочината му е 12 км.



Трусът е регистриран в 8:27 в понеделник сутринта, съобщават от НИГГГ към БАН.