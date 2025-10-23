ИЗПРАТИ НОВИНА
Re:Bazaar отново се случва в Пловдив – този път с мисия, свързана със здравето, културата и интеграцията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:16
©
На 25 октомври парк "Гарнизонна фурна“ ще се превърне в цветна сцена за поредното издание на Re:Bazaar – градското събитие, което свързва хора, каузи и идеи за по-добро бъдеще.

Изданието под надслов "Рецепта за културна интеграция" (Prescription for Cultural Integration) се реализира с подкрепата на Район "Западен“ и в партньорство с Медицински университет – Пловдив. Основен акцент ще бъдат културната интеграция, здравословният начин на живот и активното участие на студентски и граждански общности.

В събитието ще се включат университетски асоциации, неправителствени организации и локални брандове. Посетителите ще могат да се насладят на работилници, игри, PreLoved зона за размяна на вещи и арт активности. През целия ден ще има детски занимания и образователни игри, а вечерта паркът ще се преобрази в уютна бар зона с музика и разговори под открито небе – до 22:00 ч.

Асоциацията на студентите по медицина – Пловдив ще организира детска зона по модела на Teddy Bear Hospital, където малчуганите ще "лекуват“ плюшени мечета, ще играят и ще научат важни хигиенни навици, показвайки, че лекарите не са страшни.

Асоциацията на студентите по дентална медицина ще демонстрира правилно миене на зъби и основни принципи на оралната хигиена чрез специални модели и кратки обучения.

Асоциацията на студентите по фармация – Пловдив ще подготви мини "фарма работилница“ с празни капсули за игра, пластелини, картинки за оцветяване и късметчета на рецептурни бланки, доказвайки, че образованието може да бъде и забавно.

Район "Западен“ ще участва с щанд, на който представители на администрацията ще запознаят гостите с дейността на институцията и с проекта CITIZEMP, насочен към повишаване на информираността на обществото относно ползите от прилагането на добри зелени практики. В събитието ще се включи и кметът на района – Тони Стойчева. "Един от приоритетите на Район "Западен" са екологичните теми – рециклиране, устойчиво потребление и зелена система, затова винаги подкрепяме провеждането на подобни инициативи“, споделя тя.

За студентите и международните гости на събитието ще се проведе Майна Тур – автобус, който ще кара посетителите на разходка с гид из Стария град на Пловдив, която ще тръгва от парка в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 ч. Тя ще представи по забавен и неформален начин историята, културата и духа на града.

Зеленият гост на Re:Bazaar е Институт за граждански инициативи ЕТОС – организация, която работи за обществено здраве и информираност чрез кампании като "Да поговорим за затлъстяването“.

Танцовият състав "Гайтани" ще се включи с няколко изпълнения, като ще покаже красотата на българския фолклорен танц пред чуждестранната аудитория.

Re:Bazaar е част от поредицата градски събития на Maina Town, които насърчават устойчивия живот, доброволчеството и споделените общности.

Дата: 25 октомври 2025 г. Място: Парк "Гарнизонна фурна" (ъгъл бул. "Копривщица" и "Пещерско шосе"). Време: 10:00 – 18:00 ч. (бар зона до 22:00 ч.). Вход: свободен







Aнонимен
преди 41 мин.
0
 
 
Тая е най голямата лъжкиня, никой не и ходи на партийните събития и агитира ! Смешна и жалка е
Aнонимен
преди 43 мин.
0
 
 
Тона пак с простотиите си, нищо не прави тая некадърната и с нашите пари пак пиар! Тая сектантка проста до кога ще я търпим с тия базари , събори а района е леш откакто е кмет! Улици няма мръсотия, прах , задръстванията тая нашата и дай пейки събори... Селска кметица със селски номерца , а тъп пиар . Оставка некадърна си
