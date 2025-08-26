ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Разширяват "ухото" на бул. "Васил Априлов" за слизане към бул. "Марица юг"
Ремонтът на западното "ухо" е част от извършваната в момента реконструкция на бул. "Васил Априлов". Пътната артерия, слизаща към "Марица юг", ще има две нормални ленти за движение и така ще могат два автомобила да застанат един до друг за ляво и дясно завиване.
На велоалеята се предвижда да се сложи нова настилка. Както на всички мостове в града, алеята е споделено пространство за пешеходно и велодвижение.
"Досега имаше велоалея, но тя беше по пътното платно и не можеше да се ползва от колоездачи, защото на нея винаги имаше автомобили. Занапред ситуацията ще е коренно различна, тъй като алеята ще бъде отделена от уличното платно с разделителна лента с цел осигуряване на безопасността на велосипедистите" - уточни Стаменов.
Самата реконструкция на "Васил Априлов" е в напреднала фаза. Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно е в сила до 15 септември. По източното платно се извършва основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.
Вчера се е направил битумният разлив, а от днес започват да се слагат един по един пластовете настилка. Планът е до края на седмицата да се положи асфалтът, а с последния, износоустойчивият, слой ще се асфалтира и заходът към ул. "Янко Сакъзов" и ухото. Маркировката ще се направи след изсъхването на настилката, защото иначе ще пожълтее, ако се сложи върху мокър асфалт. Целта е бул. "Васил Априлов" да отвори напълно обновен за празника на Пловдив 6 септември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 184
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (6)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 3 мин.
+2
преди 1 ч. и 10 мин.
+1
преди 1 ч. и 52 мин.
0
преди 3 ч. и 28 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете в Пловдив
09:37 / 26.08.2025
Бившият шеф на "Градини и паркове" с първи думи след уволнението
08:23 / 26.08.2025
Ограничават движението по част от булевард в Пловдив до 30 септем...
06:15 / 26.08.2025
Нова порция пияни шофьори
22:35 / 25.08.2025
Скараджията, забиващ кирка в асфалта на булевард в Пловдив, е аре...
20:33 / 25.08.2025
30-ина жители на Пловдив се обявиха срещу един от най-важните про...
20:14 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS