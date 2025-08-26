ИЗПРАТИ НОВИНА
Разширяват "ухото" на бул. "Васил Априлов" за слизане към бул. "Марица юг"
Автор: Диана Бикова 08:46
©
Голямо улеснение се случва за пловдивчани, движещи се по моста на УХТ в посока север - юг и желаещи да слязат на бул. "Марица юг". Водачите не само ще пътуват по гладък асфалт, а и ще имат удобството в края на "ухото" спокойно да завият наляво или надясно, а не както е в момента да се изчакват. Новината съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Ремонтът на западното "ухо" е част от извършваната в момента реконструкция на бул. "Васил Априлов". Пътната артерия, слизаща към "Марица юг", ще има две нормални ленти за движение и така ще могат два автомобила да застанат един до друг за ляво и дясно завиване. 

На велоалеята се предвижда да се сложи нова настилка. Както на всички мостове в града, алеята е споделено пространство за пешеходно и велодвижение.

"Досега имаше велоалея, но тя беше по пътното платно и не можеше да се ползва от колоездачи, защото на нея винаги имаше автомобили. Занапред ситуацията ще е коренно различна, тъй като алеята ще бъде отделена от уличното платно с разделителна лента с цел осигуряване на безопасността на велосипедистите" - уточни Стаменов.

Самата реконструкция на "Васил Априлов" е в напреднала фаза. Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно е в сила до 15 септември. По източното платно се извършва основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура. 

Вчера се е направил битумният разлив, а от днес започват да се слагат един по един пластовете настилка. Планът е до края на седмицата да се положи асфалтът, а с последния, износоустойчивият, слой ще се асфалтира и заходът към ул. "Янко Сакъзов" и ухото. Маркировката ще се направи след изсъхването на настилката, защото иначе ще пожълтее, ако се сложи върху мокър асфалт. Целта е бул. "Васил Априлов" да отвори напълно обновен за празника на Пловдив 6 септември.



