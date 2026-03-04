Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) разполагат мобилна автоматична станция (МАС) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в с. Браниполе, община Родопи. Измерванията ще продължат 14 денонощия и са част от зимния етап на годишния мониторинг за 2026 г., като предстои провеждане на измервания и през останалите три сезона.Разполагането на станцията се извършва на основание утвърдения годишен график на мобилните автоматични станции за 2026 г., изготвен в съответствие с изискванията на Приложение № 6 към чл. 11 на Наредба № 12 от 2010 г. Графикът е съгласуван с представители на община "Родопи", община Пловдив и ИАОС.Преди определянето на конкретната локация са обсъдени няколко възможни площадки в селата Цалапица, Кадиево, Златитрап, Крумово, Ягодово и Браниполе. След анализ на редица фактори е избрана площадка пред сградата на кметството в с. Браниполе. Местоположението отговаря на критериите за извънградски фонов пункт – промишлените точкови източници са на разстояние над 5 км, зоната е жилищна с ниско застрояване и постоянно живеещо население, в близост се намират училище и здравна служба. Взети са предвид и топографските особености – релеф, застроена площ и други фактори, влияещи върху дисперсията на емисиите.Село Браниполе е с население 2711 души (към 31.12.2024 г.) и се намира в близост до с. Белащица (2597 души), като двете населени места са свързани с основен път. Основните идентифицирани източници на емисии в района са горивни процеси в жилищния сектор, пътен транспорт, други подвижни източници, както и природни фактори – неблагоприятни метеорологични условия, които могат да способстват натрупването и затрудненото разсейване на замърсителите.Мобилната станция ще измерва концентрациите на фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон, както и метеорологични показатели – температура, влажност, скорост и посока на вятъра. Целта на измерванията е събиране на представителни фонови данни за зимния сезон и изготвяне на обективна оценка за качеството на атмосферния въздух в региона. Анализът ще позволи да се отговори включително и на поставени въпроси, свързани с евентуалното влияние на съседни общини върху качеството на въздуха на територията на община Пловдив.РИОСВ - Пловдив ще информира обществеността за резултатите от проведените измервания и последващия анализ. Данните от измерванията ще се изпращат своевременно до Регионалната здравна инспекция съобразно нейните компетентности по отношение на човешкото здраве.