Разходка из новата зала "Африка" в предаването "Цветовете на Пловдив"

Регионалният природонаучен музей – Пловдив ще открие своята нова експозиционна зала "Африка" и първото по рода си зоокафе в България на 17 ноември (понеделник) от 10:00 часа.



В новата зала посетителите ще могат да се запознаят с разнообразни животински видове от Африка и Австралия. Експозицията предоставя уникална възможност за среща с богатото биоразнообразие на двата континента и е още една стъпка на Музея към съвременно и интерактивно представяне на природните чудеса на света.



Днес ще ви разходим из зала "Африка", преди всички, заедно с директора на Музея Огнян Тодоров. Ще разберем какви животни има там и кои от тях са най-ценните.



