|Разходка из новата зала "Африка" в предаването "Цветовете на Пловдив"
В новата зала посетителите ще могат да се запознаят с разнообразни животински видове от Африка и Австралия. Експозицията предоставя уникална възможност за среща с богатото биоразнообразие на двата континента и е още една стъпка на Музея към съвременно и интерактивно представяне на природните чудеса на света.
Днес ще ви разходим из зала "Африка", преди всички, заедно с директора на Музея Огнян Тодоров. Ще разберем какви животни има там и кои от тях са най-ценните.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
