Разговор за изкуство и за изложбената дейност на ГХГ през 2026, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Георги Божилов – Слона (1935 – 2001) Пощенски гълъби, мозайка в Централна поща – Пловдив, 1977. Снимка: Александър Стоянов В предаването ни днес предстои интересен разговор за изкуството, което повдига важни въпроси и ни кара да се замислим за света около нас.



Ще поговорим за предизвикателствата пред художниците в днешно време и за достъпността и въздействието на техните произведения върху публиката. Няма да пропуснем и темата за меценатството и колекционерството.



Ще разберем още какви са плановете на Градска художествена галерия Пловдив за изложбена дейност през 2026 г.



Гост ще ни бъде Мариана Китипова, координатор на изложбен график в ГХГ- Пловдив и експерт "Връзки с обществеността".



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.