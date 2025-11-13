ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разговор за изкуство и за изложбената дейност на ГХГ през 2026, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Ще поговорим за предизвикателствата пред художниците в днешно време и за достъпността и въздействието на техните произведения върху публиката. Няма да пропуснем и темата за меценатството и колекционерството.
Ще разберем още какви са плановете на Градска художествена галерия Пловдив за изложбена дейност през 2026 г.
Гост ще ни бъде Мариана Китипова, координатор на изложбен график в ГХГ- Пловдив и експерт "Връзки с обществеността".
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
