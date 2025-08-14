ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разговор с кмета за развитието на летището слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
За развитието на летище Пловдив ще говорим с кмета на Пловдив Костадин Димитров.
Във втората част от предаването ни ще ви разкажем за едно очаквано събитие на Младежкия хълм - Shake that Хълм, което ще се проведе в края на месец август. Какво да очакваме ще ни кажат организаторите.
Ще говорим с Гергана Ангелова, от сдружение Творчески комплекс Инкубатор – Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
