Разговор с кмета за развитието на летището слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Пловдив се превръща във все по-желана дестинация за туризъм от всякакъв вид. От ноември месец стартират и още полети от летище Пловдив, този път до Братислава, които ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.



За развитието на летище Пловдив ще говорим с кмета на Пловдив Костадин Димитров.



Във втората част от предаването ни ще ви разкажем за едно очаквано събитие на Младежкия хълм - Shake that Хълм, което ще се проведе в края на месец август. Какво да очакваме ще ни кажат организаторите.



Ще говорим с Гергана Ангелова, от сдружение Творчески комплекс Инкубатор – Пловдив.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.