ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ральо Ралев се бори за оправдателна присъда
Стотици са случаите, когато се използват имена за вършене на "услуги", без замесеният да знае. Трябва да е безспорна истина, че парите са предназначети за Ральо Ралев. Твърдя, че фаза "досъдебно производство" и първа инстанция са под знака на думите на Бойко Борисов: "Ральо Ралев - под ножа".
Така правото остава на заден план. Свидетелят Здравко Ангелов цитира думите, които пред него е казал Бойко Борисов. Здравко казал: "Много ме е страх, защото Ральо Ралев е от ГЕРБ." А Бойко Борисов отговорил:
"Няма значение, че Ральо Ралев е от ГЕРБ, под ножа!".
Цитират се думи на Ральо Ралев: "Аз къде съм, аз да взема да си ходя". Не е знаел, че Здравко Ангелов контактува зад гърба му със служители на кметството за този проблемен проект. Самият Бойко Борисов е бил заблуден, твърди адвокатът.
Припомняме, че днешното заседание на Апелативния съд в Пловдив е образувано по жалби на тримата подсъдими срещу наказанията им, наложени от Пловдивския окръжен съд. Той призна Ральо Ралев за виновен в това, че в периода от месец декември 2018 г. до 30.05.2019 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Иван Делевски – като помагач, и Иван Делевски – като помагач, е поискал и на 30.05.2019 г. в гр. Пловдив е приел /чрез фактическото предаване на паричната сума от 60 000 лева във владение на Иван Делевски/ дар от Здравко Ангелов, който не му се следва – сумата от 60 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице Михаил Богданов, назначен за главен архитект на район "Северен“ при община Пловдив, във връзка с правомощията му, относно вземане на решение от Михаил Богданов за одобряване на идеен инвестиционен проект за "Жилищна сграда 4-5 етажа“ в УПИ Х-1674.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
11:36 / 13.11.2025
Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
11:24 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS