© Plovdiv24.bg Основното ни искане е за оправдаване на господин Ралев. Казаното от прокурора не ме убеждават. Търговията е най-бързо развиващият се национален спорт. Това заяви адвокат Илиян Василев, защитник на бившия кмет на ракон "Северен" Ральо Ралев, предава Plovdiv24.bg. Той допълни, че:



Стотици са случаите, когато се използват имена за вършене на "услуги", без замесеният да знае. Трябва да е безспорна истина, че парите са предназначети за Ральо Ралев. Твърдя, че фаза "досъдебно производство" и първа инстанция са под знака на думите на Бойко Борисов: "Ральо Ралев - под ножа".



Така правото остава на заден план. Свидетелят Здравко Ангелов цитира думите, които пред него е казал Бойко Борисов. Здравко казал: "Много ме е страх, защото Ральо Ралев е от ГЕРБ." А Бойко Борисов отговорил:



"Няма значение, че Ральо Ралев е от ГЕРБ, под ножа!".



Цитират се думи на Ральо Ралев: "Аз къде съм, аз да взема да си ходя". Не е знаел, че Здравко Ангелов контактува зад гърба му със служители на кметството за този проблемен проект. Самият Бойко Борисов е бил заблуден, твърди адвокатът.



Припомняме, че днешното заседание на Апелативния съд в Пловдив е образувано по жалби на тримата подсъдими срещу наказанията им, наложени от Пловдивския окръжен съд. Той призна Ральо Ралев за виновен в това, че в периода от месец декември 2018 г. до 30.05.2019 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Иван Делевски – като помагач, и Иван Делевски – като помагач, е поискал и на 30.05.2019 г. в гр. Пловдив е приел /чрез фактическото предаване на паричната сума от 60 000 лева във владение на Иван Делевски/ дар от Здравко Ангелов, който не му се следва – сумата от 60 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице Михаил Богданов, назначен за главен архитект на район "Северен“ при община Пловдив, във връзка с правомощията му, относно вземане на решение от Михаил Богданов за одобряване на идеен инвестиционен проект за "Жилищна сграда 4-5 етажа“ в УПИ Х-1674.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.