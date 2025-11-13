ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ральо Ралев се бори за оправдателна присъда
Автор: Диана Бикова 12:02Коментари (0)802
© Plovdiv24.bg
Основното ни искане е за оправдаване на господин Ралев. Казаното от прокурора не ме убеждават. Търговията е най-бързо развиващият се национален спорт. Това заяви адвокат Илиян Василев, защитник на бившия кмет на ракон "Северен" Ральо Ралев, предава Plovdiv24.bg. Той допълни, че:

Стотици са случаите, когато се използват имена за вършене на "услуги", без замесеният да знае. Трябва да е безспорна истина, че парите са предназначети за Ральо Ралев. Твърдя, че фаза "досъдебно производство" и първа инстанция са под знака на думите на Бойко Борисов: "Ральо Ралев - под ножа". 

Така правото остава на заден план. Свидетелят Здравко Ангелов цитира думите, които пред него е казал Бойко Борисов. Здравко казал: "Много ме е страх, защото Ральо Ралев е от ГЕРБ." А Бойко Борисов отговорил: 

"Няма значение, че Ральо Ралев е от ГЕРБ, под ножа!". 

Цитират се думи на Ральо Ралев: "Аз къде съм, аз да взема да си ходя". Не е знаел, че Здравко Ангелов контактува зад гърба му със служители на кметството за този проблемен проект. Самият Бойко Борисов е бил заблуден, твърди адвокатът.

Припомняме, че днешното заседание на Апелативния съд в Пловдив е образувано по жалби на тримата подсъдими срещу наказанията им, наложени от Пловдивския окръжен съд. Той призна Ральо Ралев за виновен в това, че в периода от месец декември 2018 г. до 30.05.2019 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Иван Делевски – като помагач, и Иван Делевски – като помагач, е поискал и на 30.05.2019 г. в гр. Пловдив е приел /чрез фактическото предаване на паричната сума от 60 000 лева във владение на Иван Делевски/ дар от Здравко Ангелов, който не му се следва – сумата от 60 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице Михаил Богданов, назначен за главен архитект на район "Северен“ при община Пловдив, във връзка с правомощията му, относно вземане на решение от Михаил Богданов за одобряване на идеен инвестиционен проект за "Жилищна сграда 4-5 етажа“ в УПИ Х-1674.



Още по темата: общо новини по темата: 58
13.11.2025 »
12.02.2025 »
12.02.2025 »
11.02.2025 »
29.11.2024 »
27.09.2024 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
11:36 / 13.11.2025
Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
11:24 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: