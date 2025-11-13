ИЗПРАТИ НОВИНА
До два месеца става ясна съдбата на Ральо Ралев и компания
Автор: Диана Бикова 13:21Коментари (0)142
В двумесечен срок Апелативният съд на Пловдив ще излезе с решение по жалбите на бившия кмет на район "Северен" Ральо Ралев, служителката в кметството Даниела Вълова и бизнесмена от Карлово Иван Делевски. Тримата обжалват на втора инстанция наложените от Окръжния съд присъди, а именно 2 г. условно с 4 г. изпитателен срок за Ралев, 1 г. условно с 3 г. изпитателен срок за Вълова и 2 г. условно с 4 г. изпитателен срок за Делевски, предава Plovdiv24.bg.

Правният спор и обвиненията за искане на подкуп е заради неодобрен проект на строителния предприемач Здравко Ангелов, който дори потърсил съдействието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Подсъдимите смятат, че наложената присъда е неправилна и незаконосъобразна и искат от Апелативния съд или да бъдат признати за невиновни, или делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд. 

Прокурорът обаче изтъкна, че първоинстанционният съд е направил пълен анализ на фактите и представените доказателства и е стигнал до закономерен извод. В пледоарията си обвинителят обори възраженията на защитниците и единственото, с което се съгласи, бе по отношение на постановеното солидарно връщане от тримата на сумата от 60 000 лева, която е била върната на пострадалия. Според прокурора, има недовършено деяние и пледира да не се променят наказанията, но допуска да бъдат смекчени.

В залата беше коментирано, че парите не са били предадени, тъй като съществувал риск. Изтъкнати бяха думи на свидетел, който заявил, че потърпевшият Здравко Ангелов трябвало да плати 50 000 лв., но не за подкуп, а за преработване на проекта си. 

Подсъдимият Делевски смята, че избирателно са събрани доказателства срещу него. Имал бизнес отношения с Ангелов, скрепени с договор със съответните задължителни реквизити, но се отказал от сделката. При ареста у него намерили 22 лв., а в дома му - 3 лева.

"Не сме отричали, че Ральо Ралев се е намесвал в този проект, но в защита на обществения интерес" - заяви адвокатът му Илиян Василев. 

Всичко по темата може да прочетете ТУК



13.11.2025 Ральо Ралев се бори за оправдателна присъда
12.02.2025 Ральо Ралев с първи думи след присъдата
12.02.2025 Осъдиха бившия кмет на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев
11.02.2025 Борецът Цеко звънял на Ральо Ралев за проблемен строеж
29.11.2024 Объркана свидетелка и разсекретени доказателства в процеса на Ральо Ралев
27.09.2024 Свидетел по делото срещу Ральо Ралев: Задържаха ме в нашия офис
