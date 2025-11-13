ЗАРЕЖДАНЕ...
|До два месеца става ясна съдбата на Ральо Ралев и компания
Правният спор и обвиненията за искане на подкуп е заради неодобрен проект на строителния предприемач Здравко Ангелов, който дори потърсил съдействието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Подсъдимите смятат, че наложената присъда е неправилна и незаконосъобразна и искат от Апелативния съд или да бъдат признати за невиновни, или делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд.
Прокурорът обаче изтъкна, че първоинстанционният съд е направил пълен анализ на фактите и представените доказателства и е стигнал до закономерен извод. В пледоарията си обвинителят обори възраженията на защитниците и единственото, с което се съгласи, бе по отношение на постановеното солидарно връщане от тримата на сумата от 60 000 лева, която е била върната на пострадалия. Според прокурора, има недовършено деяние и пледира да не се променят наказанията, но допуска да бъдат смекчени.
В залата беше коментирано, че парите не са били предадени, тъй като съществувал риск. Изтъкнати бяха думи на свидетел, който заявил, че потърпевшият Здравко Ангелов трябвало да плати 50 000 лв., но не за подкуп, а за преработване на проекта си.
Подсъдимият Делевски смята, че избирателно са събрани доказателства срещу него. Имал бизнес отношения с Ангелов, скрепени с договор със съответните задължителни реквизити, но се отказал от сделката. При ареста у него намерили 22 лв., а в дома му - 3 лева.
"Не сме отричали, че Ральо Ралев се е намесвал в този проект, но в защита на обществения интерес" - заяви адвокатът му Илиян Василев.
Всичко по темата може да прочетете ТУК
