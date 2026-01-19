Потвърдиха присъдата на Ральо Ралев

© Plovdiv24.bg Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата, постановена от Окръжния съд, с която подсъдимият Ральо Ралев е признат за виновен в това, че поискал и на 30 май 2019 г. в гр. Пловдив приел 60 000 лв. от Здравко Ангелов, за да упражни влияние върху главния архитект на район "Северен“ при Община Пловдив, относно одобряване на проект за строеж на жилищна сграда.



Наложеното му наказание е две години лишаване от свобода, условно четиригодишен изпитателен срок.



С присъдата, като помагачи, са признати за виновни и Даниела Вълова, на която е наложено наказание от една година лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок и Иван Делевски, осъден на две години лишаване от свобода условно с четиригодишен изпитателен срок.



Апелативните магистрати приемат за безспорно установено по делото, че на строителния предприемач бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в общината преписка за строеж на жилищна сграда.



Строителят сигнализирал КПКОНПИ за случая. Понеже той не разполагал с исканата сума, парите били осигурени и описани от разследващите органи.



На 30 май 2019 г., на бензиностанция в Пловдив, Ангелов предал на Делевски сумата 60 000 лв., уговорена предварително чрез Вълова, за да бъде дадена на Ралев.



Подсъдимият Делевски преброил банкнотите с думите: "Я да видим сега какво си донесъл“, прибрал ги обратно в подаръчната торбичка, с която му били предадени и ги оставил на задната седака на автомобила си "Порше Кайен“. Същият ден тримата подсъдими били задържани, а в автомобила на Делевски била открита чантичката с намиращите се в нея пачки с банкноти на стойност 60 000 лв.



В решението си от над 100 страници апелативният съд посочва, че напълно правилно са възприети с доверие показанията на Ангелов. Те са подробни, изчерпателни и изцяло съответстват на останалите доказателства, събрани по делото. Няма абсолютно никакво съмнение в тяхната добросъвестност, включително и своевременното уведомяване на компетентните институции, които са предприели съответните действия по разследване. По делото не е установено поведение, насочено към умишлено въвличане на длъжностни лица в корупционно деяние. Действията на строителния инвеститор са били насочени към търсене на законосъобразен път за реализиране на изготвения проект за жилищна сграда.



В същото време е установена целенасочена намеса от страна на подсъдимия Ралев, излизаща извън рамките на нормалния административен контрол и неправомерно влияние спрямо длъжностните лица, разглеждащи редовността на строителната преписка.



Съдът отхвърля възражението, че по делото е оказван натиск върху органите на досъдебното производство. Безспорно установено е, че преди да подаде сигнала до КПКОНПИ свидетелят е потърсил контакт и е провел среща на високо политическо ниво.



Реакцията е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето в случая. След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство. Доказателствата са събрани при пълно спазване изискванията на НПК и при постановяване на присъдата си окръжният съд е изградил своите изводи единствено и само на тях.



Пловдивският апелативен съд също счита, че категоричният извод, който може да бъде направен, е, че тримата подсъдими са автори на деянието, в което са обвинени. Поради това и не е приета защитната им теза, че следва да бъдат признати за невинни. Присъдата е постановена от първоинстанционният съд след внимателен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства.



Производството пред въззивната инстанция е инициирано само по жалби на подсъдимите. Като неоснователни са преценени възраженията им за явно несправедливи наказания, поддържани като алтернативна позиция. В унисон с трайната съдебна практика е съобразено, че за всеки един от подсъдимите трябва да се вземе предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство немалкият изминал период от време от извършване на престъплението, провеждане на досъдебното производство и постановяване на присъдата.



Присъдата е коригирана единствено в частта, в която е постановено подсъдимите да заплатят в полза на държавата 60 000 лв., понеже сумата е предоставена от разследващите органи, за да се разобличи корупционната схема, а след това им е върната.



Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС.