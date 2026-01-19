ЗАРЕЖДАНЕ...
|Потвърдиха присъдата на Ральо Ралев
Наложеното му наказание е две години лишаване от свобода, условно четиригодишен изпитателен срок.
С присъдата, като помагачи, са признати за виновни и Даниела Вълова, на която е наложено наказание от една година лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок и Иван Делевски, осъден на две години лишаване от свобода условно с четиригодишен изпитателен срок.
Апелативните магистрати приемат за безспорно установено по делото, че на строителния предприемач бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в общината преписка за строеж на жилищна сграда.
Строителят сигнализирал КПКОНПИ за случая. Понеже той не разполагал с исканата сума, парите били осигурени и описани от разследващите органи.
На 30 май 2019 г., на бензиностанция в Пловдив, Ангелов предал на Делевски сумата 60 000 лв., уговорена предварително чрез Вълова, за да бъде дадена на Ралев.
Подсъдимият Делевски преброил банкнотите с думите: "Я да видим сега какво си донесъл“, прибрал ги обратно в подаръчната торбичка, с която му били предадени и ги оставил на задната седака на автомобила си "Порше Кайен“. Същият ден тримата подсъдими били задържани, а в автомобила на Делевски била открита чантичката с намиращите се в нея пачки с банкноти на стойност 60 000 лв.
В решението си от над 100 страници апелативният съд посочва, че напълно правилно са възприети с доверие показанията на Ангелов. Те са подробни, изчерпателни и изцяло съответстват на останалите доказателства, събрани по делото. Няма абсолютно никакво съмнение в тяхната добросъвестност, включително и своевременното уведомяване на компетентните институции, които са предприели съответните действия по разследване. По делото не е установено поведение, насочено към умишлено въвличане на длъжностни лица в корупционно деяние. Действията на строителния инвеститор са били насочени към търсене на законосъобразен път за реализиране на изготвения проект за жилищна сграда.
В същото време е установена целенасочена намеса от страна на подсъдимия Ралев, излизаща извън рамките на нормалния административен контрол и неправомерно влияние спрямо длъжностните лица, разглеждащи редовността на строителната преписка.
Съдът отхвърля възражението, че по делото е оказван натиск върху органите на досъдебното производство. Безспорно установено е, че преди да подаде сигнала до КПКОНПИ свидетелят е потърсил контакт и е провел среща на високо политическо ниво.
Реакцията е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето в случая. След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство. Доказателствата са събрани при пълно спазване изискванията на НПК и при постановяване на присъдата си окръжният съд е изградил своите изводи единствено и само на тях.
Пловдивският апелативен съд също счита, че категоричният извод, който може да бъде направен, е, че тримата подсъдими са автори на деянието, в което са обвинени. Поради това и не е приета защитната им теза, че следва да бъдат признати за невинни. Присъдата е постановена от първоинстанционният съд след внимателен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства.
Производството пред въззивната инстанция е инициирано само по жалби на подсъдимите. Като неоснователни са преценени възраженията им за явно несправедливи наказания, поддържани като алтернативна позиция. В унисон с трайната съдебна практика е съобразено, че за всеки един от подсъдимите трябва да се вземе предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство немалкият изминал период от време от извършване на престъплението, провеждане на досъдебното производство и постановяване на присъдата.
Присъдата е коригирана единствено в частта, в която е постановено подсъдимите да заплатят в полза на държавата 60 000 лв., понеже сумата е предоставена от разследващите органи, за да се разобличи корупционната схема, а след това им е върната.
Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС.
