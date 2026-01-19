ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Потвърдиха присъдата на Ральо Ралев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:49Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата, постановена от Окръжния съд, с която подсъдимият Ральо Ралев е признат за виновен в това, че поискал и на 30 май 2019 г. в гр. Пловдив приел 60 000 лв. от Здравко Ангелов, за да упражни влияние върху главния архитект на район "Северен“ при Община Пловдив, относно одобряване на проект за строеж на жилищна сграда.

Наложеното му наказание е две години лишаване от свобода, условно четиригодишен изпитателен срок.

С присъдата, като помагачи, са признати за виновни и Даниела Вълова, на която е наложено наказание от една година лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок и Иван Делевски, осъден на две години лишаване от свобода условно с четиригодишен изпитателен срок.

Апелативните магистрати приемат за безспорно установено по делото, че на строителния предприемач бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в общината преписка за строеж на жилищна сграда.

Строителят сигнализирал КПКОНПИ за случая. Понеже той не разполагал с исканата сума, парите били осигурени и описани от разследващите органи.

На 30 май 2019 г., на бензиностанция в Пловдив, Ангелов предал на Делевски сумата 60 000 лв., уговорена предварително чрез Вълова, за да бъде дадена на Ралев.

Подсъдимият Делевски преброил банкнотите с думите: "Я да видим сега какво си донесъл“, прибрал ги обратно в подаръчната торбичка, с която му били предадени и ги оставил на задната седака на автомобила си "Порше Кайен“. Същият ден тримата подсъдими били задържани, а в автомобила на Делевски била открита чантичката с намиращите се в нея пачки с банкноти на стойност 60 000 лв.

В решението си от над 100 страници апелативният съд посочва, че напълно правилно са възприети с доверие показанията на Ангелов. Те са подробни, изчерпателни и изцяло съответстват на останалите доказателства, събрани по делото. Няма абсолютно никакво съмнение в тяхната добросъвестност, включително и своевременното уведомяване на компетентните институции, които са предприели съответните действия по разследване. По делото не е установено поведение, насочено към умишлено въвличане на длъжностни лица в корупционно деяние. Действията на строителния инвеститор са били насочени към търсене на законосъобразен път за реализиране на изготвения проект за жилищна сграда.

В същото време е установена целенасочена намеса от страна на подсъдимия Ралев, излизаща извън рамките на нормалния административен контрол и неправомерно влияние спрямо длъжностните лица, разглеждащи редовността на строителната преписка.

Съдът отхвърля възражението, че по делото е оказван натиск върху органите на досъдебното производство. Безспорно установено е, че преди да подаде сигнала до КПКОНПИ свидетелят е потърсил контакт и е провел среща на високо политическо ниво.

Реакцията е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето в случая. След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство. Доказателствата са събрани при пълно спазване изискванията на НПК и при постановяване на присъдата си окръжният съд е изградил своите изводи единствено и само на тях.

Пловдивският апелативен съд също счита, че категоричният извод, който може да бъде направен, е, че тримата подсъдими са автори на деянието, в което са обвинени. Поради това и не е приета защитната им теза, че следва да бъдат признати за невинни. Присъдата е постановена от първоинстанционният съд след внимателен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства.

Производството пред въззивната инстанция е инициирано само по жалби на подсъдимите. Като неоснователни са преценени възраженията им за явно несправедливи наказания, поддържани като алтернативна позиция. В унисон с трайната съдебна практика е съобразено, че за всеки един от подсъдимите трябва да се вземе предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство немалкият изминал период от време от извършване на престъплението, провеждане на досъдебното производство и постановяване на присъдата.

Присъдата е коригирана единствено в частта, в която е постановено подсъдимите да заплатят в полза на държавата 60 000 лв., понеже сумата е предоставена от разследващите органи, за да се разобличи корупционната схема, а след това им е върната.

Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС.


Още по темата: общо новини по темата: 59
13.11.2025 »
13.11.2025 »
12.02.2025 »
12.02.2025 »
11.02.2025 »
29.11.2024 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за ...
12:05 / 19.01.2026
Важно от полицията в Пловдив - авария спира работата
12:04 / 19.01.2026
Своеволие в "Капана": Собственик с поредно нарушение, отнесе глоб...
12:14 / 19.01.2026
Обявиха всички банди за Hills of Rock в Пловдив
11:16 / 19.01.2026
Изградиха два нови фитнеса на открито в "Южен"
11:10 / 19.01.2026
Тежко утро в Пловдив - верижна катастрофа с 4 коли
11:17 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Нови протести в Иран
БК Академик Пловдив
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: