|Районен кмет иска светофар на това кръстовище в Пловдив
Той сподели, че планира да се изгради и пешеходна пътека на улицата. По думите му в момента хората няма как да преминат от едната страна до другата безопасно.
Гатев разказа и за друга негова идея, която до този момент не е получила зелена светлина от ОП "Организация и контрол по транспорта".
Кметът желае да се изгради светофарна уредба при кръстовището на ул."Ягодовско шосе" и ул. "Георги Цариградски".
"Като човек, цял живот живял в "Тракия", мога да ви кажа колко е трудно безопасно да се включиш в движението от това кръстовище. Няма толкова тежки ПТП-та в тази зона, но кръстовището е невралгично. Няколко пъти вече сме предавали проект до ОКТ и КАТ за изграждането на този светофар, но до момента развитие няма. Той е в програмата ми от началото на мандата ми", разказа още той.
Справка показва, че още в края на 2024 година кметът Гатев е бил в очакване това да се случи.
