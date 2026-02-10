ИЗПРАТИ НОВИНА
Районен кмет иска светофар на това кръстовище в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 08:25
© Google
През следващите месеци ще бъдат изградени тротоари по протежението на ул."Ягодовско шосе", съобщи кметът на район "Тракия" Георги Гатев. Идеята е хората да има как да се придвиждат по пътния участък.

Той сподели, че планира да се изгради и пешеходна пътека на улицата. По думите му в момента хората няма как да преминат от едната страна  до другата безопасно.

Гатев разказа и за друга негова идея, която до този момент не е получила зелена светлина от ОП "Организация и контрол по транспорта".

Кметът желае да се изгради светофарна уредба при кръстовището на ул."Ягодовско шосе" и ул. "Георги Цариградски".

"Като човек, цял живот живял в "Тракия", мога да ви кажа колко е трудно безопасно да се включиш в движението от това кръстовище. Няма толкова тежки ПТП-та в тази зона, но кръстовището е невралгично. Няколко пъти вече сме предавали проект до ОКТ и КАТ за изграждането на този светофар, но до момента развитие няма. Той е в програмата ми от началото на мандата ми", разказа още той. 

Справка показва, че още в края на 2024 година кметът Гатев е бил в очакване това да се случи. 


Знам, че това което ще напиша не е по въпросната тема, но искам да поставя въпроса в подобна тема та поне някой вземе отношение. Миналата седмица в почивните дни е положена маркировка по наскоро отвореното Брезовско шосе. На изхода от бившият Завод за асинхронни двигатели, където сега се помещават доста фирми, включително "Солис", е поставена ДВОЙНО НЕПРЕКЪСНАТА ЛИННИЯ. Въпросът ми е как живеещите в посока Центъра, Тракия и другите южни и западни квартали на града ще се прибират в домовете без да пресичат въпросната линия? Единствения път е на дясно после покрай "Ален Мак" и през надлеза на Филипово, а там след 16,00 часа е кошмар. После следват два светофара и кошмара продължава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

