Радостина Георгиева: Налице е недоразумение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19
©
Даваме на Радостина Георгиева, управител на "Smarty Kids – Пловдив Център Младежки хълм", право на отговор по повод публикувани три статии от Plovdiv24.bg, а именно:

На 07.10.2025 г. в 13:53 ч. – "Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме"

На 21.10.2025 г. в 8:35 ч. – "РУО отговори за мистериозното детско заведение в Пловдив, не знае какво е"

"На 22.10.2025 г. в 11.00 ч. – "След публикация в Plovdiv24.bg: Регистрират на пожар мистериозната детска занималня"

Благодаря, че уважавате моето право на отговор и ми предоставяте възможност да опровергая съмненията "за незаконна детско заведение в Пловдив". С изложените по-долу факти моята цел е да внеса яснота по повод дейността на "Smarty Kids – Пловдив, Център Младежки хълм".

Преди да сключа официален договор с франчайзодателя, протече процедура, в която следваше да бъде одобрена материалната база, в която ще се помещава "Smarty Kids – Пловдив, Център Младежки хълм".  

На 12.09.2025 г. сключих официален договор, който ми дава законно право да оперирам като франчайз на "Smarty Kids – Пловдив, Център Младежки хълм".

На 22.09.2025 г. бе създадена официалната Facebook страница на "Smarty Kids – Пловдив, Младежки хълм".

На 05.10.2025 г.  беше проведено събитие за официалното откриване на центъра.

На 13.10.2025 г. бе входинаро в РЗИ – гр. Пловдив искане за регистрация на обект с обществено предназначение "Детски център за работа с деца".

На 14.10.2025 г. в обекта бе извършена проверка от Регионалната здравна инспекция – Пловдив (РЗИ), която не констатира нарушения и не установи нерегламентирана дейност.

От няколко години съм в стабилни партньорски отношения с марката "SmartyKids" и развивам успешно идентична дейност в още два български града. Притежавам богат професионален опит като "Психолог и консултант по междуличностни и групови отношения" и съм работила и извън страната, но избрах да се върна в България, за да приложа своята експертиза тук. Екипът, с който работя, предоставя занимания за деца по ментална аритметика, английски език, увлекателна математика, финансова грамотност и др., като наши възпитаници печелят отличия на национални и международни състезания и олимпиади.

Следва да разясня, че дейността, която осъществявам чрез регистрирания "Детски център за работа с деца", не е образователна дейност по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, поради което не е необходима регистрация в РУО. На адреса, в който се намира сградата, в която се осъществява дейност, има поставена на видно място информация, че става въпрос за дейност на "Smarty Kids – Пловдив, Център Младежки хълм", но освен тези занимания, аз като психолог и специалист в работа с деца чрез този "Детският център" имам право да осъществявам (като такива извършвам и в още два български града) и групови занимания, консултации, организиране на празници и други мероприятия, насочени към укрепване на нравственото, психическото и физическото здраве, емоционалното благополучие на деца, с оглед техните индивидуални особености, но също така и дейност  на занималня за деца в ученическа възраст, с цел подпомагане, т.е. едно дете може да присъства в детският център в рамките от 5 до 6 часа, с писмено съгласие на неговия законен преставител – родител или настойник и при спазване на българското законодателство.

Изборът ми да развивам тази дейност, именно в град Пловдив, не е случаен. Пловдив е не само един от най-древните и красиви градове в Европа, но е и носител на званието «Европейска столица на културата» – град с дълбок усет към изкуството, образованието и духовността. Вярвам, че тук живее общност от активни, мислещи и вдъхновени хора, които ценят развитието на децата – не само в академичен, но и в емоционален, творчески и естетически план. Именно тази среда ме мотивира да създам място, в което децата да могат да откриват своя потенциал, да развиват уменията си и да изграждат усет към красотата, хармонията и познанието.

От изложените факти, за които мога да представя писмени доказателства, е видно, че е налице недоразумение. Благодаря Ви още веднъж, че подхождате сериозно в стремежа си да бъдете обективни и че ми давате възможност да упражня моето право на отговор.







