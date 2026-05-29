Служители на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) извоюваха златната купа в комплексното класиране на тазгодишното издание на Открития тактически турнир на МВР. На официална церемония днес директорът на ОДМВР – Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, тържествено връчи отличията на най-добрите участници в надпреварата, съобщиха от пресцентъра на МВР за Plovdiv24.bg.

Организация и цел на състезанието

Двудневният форум се организира от Областната дирекция на МВР в Пловдив в партньорство със Спортната асоциация на министерството. Домакин на събитието бе учебен център "Црънча" на СКСО.

Основната цел на турнира е проверка на професионалната, тактическата и бойната подготовка на служителите чрез преминаване през силно динамични и реалистични дисциплини.

Класиране по етапи

Надпреварата премина през два основни етапа, които тестваха различни умения на униформените:

Физическа полоса: Първенството бе спечелено от отбора на Академията на МВР (АМВР).

Стрелба с пистолет и щурмова карабина: Най-високи резултати показаха стрелците от СКСО.

Благодарение на стабилното си представяне, представителите на СКСО заеха лидерската позиция и в комплексното класиране.

Мащабно участие от цялата страна

В тактическия турнир се включиха рекорден брой участници, разпределени в 19 представителни отбора. Сред тях бяха елитни сили от: