Служители на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) извоюваха златната купа в комплексното класиране на тазгодишното издание на Открития тактически турнир на МВР. На официална церемония днес директорът на ОДМВР – Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, тържествено връчи отличията на най-добрите участници в надпреварата, съобщиха от пресцентъра на МВР за Plovdiv24.bg.
Организация и цел на състезанието
Двудневният форум се организира от Областната дирекция на МВР в Пловдив в партньорство със Спортната асоциация на министерството. Домакин на събитието бе учебен център "Црънча" на СКСО.
Основната цел на турнира е проверка на професионалната, тактическата и бойната подготовка на служителите чрез преминаване през силно динамични и реалистични дисциплини.
Класиране по етапи
Надпреварата премина през два основни етапа, които тестваха различни умения на униформените:
- Физическа полоса: Първенството бе спечелено от отбора на Академията на МВР (АМВР).
- Стрелба с пистолет и щурмова карабина: Най-високи резултати показаха стрелците от СКСО.
Благодарение на стабилното си представяне, представителите на СКСО заеха лидерската позиция и в комплексното класиране.
Мащабно участие от цялата страна
В тактическия турнир се включиха рекорден брой участници, разпределени в 19 представителни отбора. Сред тях бяха елитни сили от:
- Главни дирекции: ГДЖСОБТ, ГДБОП и ГД "Гранична полиция";
- Регионални структури: Областните дирекции на МВР в Бургас, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив и Стара Загора;
- Образователни и военни звена: Академия на МВР, Служба "Военна полиция" и СКСО.
