След публикация в Plovdiv24.bg: Регистрират на пожар мистериозната детска занималня
Автор: Георги Кирилов 11:00Коментари (1)731
©
Занималнята се намира в междублоково пространство между улиците "Хан Кардам" и "Тракия" в район "Централен"
Център за работа с деца с почасови занимания се оказа, че е мистериозното детско заведение на ул. "Тракия" 62 в Пловдив зад СУ "Климент Охридски". Plovdiv24.bg първи писа за тайнствения случай след сигнал до медията ни.

Регионалната здравна инспекция се самосезира след публикацията и направи проверка на място, обясни директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров. Инспекторите не могли да влязат в сградата, тъй като вратите били заключени. Видели, че има много камери. Няколко дни по-късно се обсъждало ново посещение на адреса, заедно с полицията, но тогава се появили представители на центъра и подали заявление за регистрация през РЗИ.

Според документацията учебният център е предназначен за деца между 4- и 12-годишна възраст. Едно дете ще може да остане най-много 2 часа. Занималнята работи до 19,30 ч., уточни д-р Аргиров. 

Първият етаж на сградата се заемал от различни фирми, а самият детски център бил на втория етаж. Проверяващите здравни инспектори констатирали, че условията са добри. Договорът за наем на помещенията бил от началото на октомври 2025 г. 

Проверка на медията ни констатира, че сградата е частна собственост, построена върху общински терен. Дълги години имотът е ползван от представители на алтернативна религия.







klatqnared
Най-големите тъпаци са футболните фенове.
преди 8 мин.
0
 
 
В момента се приемат деца, мястото все още е без регистрация, но работи. Как? И още-частна сграда върху общински терен???? Ако аз си построя къща в Градската градина дали ще изкара и ден? Кой го позволява?
