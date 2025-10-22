ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След публикация в Plovdiv24.bg: Регистрират на пожар мистериозната детска занималня
Регионалната здравна инспекция се самосезира след публикацията и направи проверка на място, обясни директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров. Инспекторите не могли да влязат в сградата, тъй като вратите били заключени. Видели, че има много камери. Няколко дни по-късно се обсъждало ново посещение на адреса, заедно с полицията, но тогава се появили представители на центъра и подали заявление за регистрация през РЗИ.
Според документацията учебният център е предназначен за деца между 4- и 12-годишна възраст. Едно дете ще може да остане най-много 2 часа. Занималнята работи до 19,30 ч., уточни д-р Аргиров.
Първият етаж на сградата се заемал от различни фирми, а самият детски център бил на втория етаж. Проверяващите здравни инспектори констатирали, че условията са добри. Договорът за наем на помещенията бил от началото на октомври 2025 г.
Проверка на медията ни констатира, че сградата е частна собственост, построена върху общински терен. Дълги години имотът е ползван от представители на алтернативна религия.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Най-големите тъпаци са футболните фенове.
преди 8 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
08:50 / 22.10.2025
Безумие на Сточна гара в Пловдив. Читател: Трябват санкции незаба...
20:47 / 21.10.2025
Парад на професиите започна в Пловдив
17:29 / 21.10.2025
В "Западен" ловят псевдохудожници, драскащи по спирки
08:42 / 22.10.2025
Загробват птици край Пловдив
15:40 / 21.10.2025
Силен тътен над Пловдив!
15:20 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS