Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме
Автор: Георги Кирилов 13:53Коментари (0)567
© Plovdiv24.bg
Сигнал със съмнения за нерегламентирано функциониране на детско заведение в Пловдив изпрати до Plovdiv24.bg читателка на медията ни. Публикуваме писмото без редакторска намеса:

"Здравейте, обръщам се към Вашата медия със сигнал за предполагаема нерегламентирана дейност.

Става въпрос за сградата, намираща се в междублоковото пространство между улиците "Хан Кардам" и "Тракия" в централната част на града. Години наред сградата бе ползвана за периодични срещи на хора, изповядващи алтернативна религия. От няколко месеца сградата се ползва като целодневна детска градина или занималня - предполагам само, тъй като информационна табела няма. Родители водят децата си сутрин, жена ги посреща и след обяд ги взимат.

Както казах - въпросната сграда няма информационна табела какъв й е статутът, каква дейност се упражнява в нея и работно време. Предположението ми е, че се използва като детска занималня, без да има необходите условия и разрешения от Община Пловдив.

Обществото е ставало многократно свидетел на подобни практики, особено нашумели бяха случаите със старчески домове. Според наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, сгради с такова предназначение трябва да отговарят на точно определени изисквания, а се съмнявам тази сграда да е една от тях.

Обръщам се към Вас с молба да проверите статута на сградата, чия собственост е и каква дейност се практикува докато не е станало късно. Благодаря!".

Заместник-кметът с ресор "Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков заяви за Plovdiv24.bg, че още на 29 септември  е възложил проверка по сигнала. Към днешна дата нямаме информация за резултата.







Още новини от Новини от Пловдив:
Проблеми с водата в Пловдив днес
10:58 / 07.10.2025
Електрическо колело блъсна жена в Пловдив, търсят свидетели
11:06 / 07.10.2025
"Европейски пътища" ще правят улица "Иван Вазов" пешеходна
11:02 / 07.10.2025
EVN Топлофикация посъветва клиентите си
09:14 / 07.10.2025
Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
08:54 / 07.10.2025
Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
08:27 / 07.10.2025

Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
