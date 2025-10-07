ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме
"Здравейте, обръщам се към Вашата медия със сигнал за предполагаема нерегламентирана дейност.
Става въпрос за сградата, намираща се в междублоковото пространство между улиците "Хан Кардам" и "Тракия" в централната част на града. Години наред сградата бе ползвана за периодични срещи на хора, изповядващи алтернативна религия. От няколко месеца сградата се ползва като целодневна детска градина или занималня - предполагам само, тъй като информационна табела няма. Родители водят децата си сутрин, жена ги посреща и след обяд ги взимат.
Както казах - въпросната сграда няма информационна табела какъв й е статутът, каква дейност се упражнява в нея и работно време. Предположението ми е, че се използва като детска занималня, без да има необходите условия и разрешения от Община Пловдив.
Обществото е ставало многократно свидетел на подобни практики, особено нашумели бяха случаите със старчески домове. Според наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, сгради с такова предназначение трябва да отговарят на точно определени изисквания, а се съмнявам тази сграда да е една от тях.
Обръщам се към Вас с молба да проверите статута на сградата, чия собственост е и каква дейност се практикува докато не е станало късно. Благодаря!".
Заместник-кметът с ресор "Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков заяви за Plovdiv24.bg, че още на 29 септември е възложил проверка по сигнала. Към днешна дата нямаме информация за резултата.
