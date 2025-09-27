Радост Иванова, директор на Тракия туристически район: Има още малко време за кандидатстване

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Радост Иванова, директор на Тракия туристически район, за международния проект "Detour" в подкрепа на малкия и среден бизнес.



Какво представлява проектът "Detour" и какви възможности дава на бизнеса този проект?



Проектът "Detour" е тригодишен проект, който Организация за управление на Тракийски туристически район изпълнява в консорциум от 8 организации от Гърция, Турция, Италия и България, разбира се, по програма "Single Market Programme" за подкрепа на малкия бизнес. Той е фокусиран върху работата по няколко маршрута. В България конкретно работим върху целия Тракийски туристически район, който обхваща района от Пазарджик до Свиленград, по "Пътеката на султана", която не е много популярна в България.



Но задачата, която сме си поставили, подготвяйки проекта, е свързана с това да подкрепим малкия бизнес, който работи в сферата на туризма и особено по пешеходни маршрути и по веломаршрути, т.е. да подкрепим екотуризма в нашия район.



Започна от първия етап, в който направихме проучвания сред малкия и средния бизнес в Тракийски район. Резултатите наскоро излязоха. По-късно, по време на обучението, ще ги обявим. И всъщност това, което следва да направим сега – поканили сме няколко експерта от няколко държави, свързани с екологичния туризъм в различни насоки, и ще направим такова обучение на желаещи от нашия район, които след това пък ще подготвят малкия и средния бизнес за това как да подготвят проекти, с които да кандидатстват към Тракийски туристически район. И тази процедура ще започне в началото на следващата година, но много скоро ние ще обявим детайлите, с които могат да участват малък и среден бизнес от нашия район, който всъщност ще получи повече информация.



Проектните предложения могат да бъдат пак със сдружения между две и пет фирми, т.е. може да се създаде един общ проект, една идея, с която да се развие и да се подпомогне туризма, който ще бъде ориентиран към дигитализация, екологично пътуване и изобщо неща, които са необходими за този вид бизнес, който за България е малко познат и малко е яснотата относно въпроса какъв принос може да доведе в икономиката и за природата този вид туризъм. Защото това наистина е много важно, тъй като пешеходният туризъм е повече характерен за България, за планините, не толкова в равнините, които на практика могат да бъдат използвани като пешеходни маршрути целогодишно, тъй като е ясно, че в планините не може целогодишно да се ходи, защото има моменти, в които става доста студено.



Така че задачата ни е наистина да подпомогнем всички, които желаят. Те просто трябва да се свържат с нас, да се запишат в нашите обучения, за да можем в детайли да им разкажем как точно можем да ги подпомогнем, точно в кои насоки. Но със сигурност трябва да бъдат ориентирани към пешеходен, велотуризъм или свързан с него, за да може да бъде успешна тази дигитализация и всичко останало.



Т.е. приоритетно ще бъдат такива проекти, които са свързани с пешеходен туризъм и някакви зелени такива практики, нали така?



Точно така, точно така, да.



И все пак може ли да кажем какво сочи проучването, което правихте? Нещо по-характерно, което можем да кажем на този етап.



Проучването е правено лице в лице и онлайн от екипи от проекта във всичките държави. Ние всъщност току-що получихме данните не само за България, а и за останалите държави, които вече споменахме, което е много интересно, за да видим как се развива този вид туризъм и в съседните на нас държави и държавите, които имат много силно развит пешеходен туризъм от по-отдавна. Има различни схващания на хората, които развиват туризъм в Тракийски туристически район. Единият от проблемите, който отбелязват, което за мен беше изключително интересно е, че всъщност много често те считат конкуренцията за проблем, а пък в Италия, например, не отбелязват конкуренцията като проблем. Напротив, те виждат в това повод да подобрят собствения си продукт.



И всъщност ние ще работим в такива посоки, в които да накараме хората да променят мисленето си по начин, който наистина ще ги направи конкурентоспособни.



Фирмите трябва да бъдат регистрирани повече от година преди кандидатстването си, да не са току-що създадени, разбира се. Трябва да имат развит бизнес, трябва да декларират желание, че искат да се развиват в този вид туризъм, да имат план да си партнират с други малки и средни бизнеси, с които техният бизнес се допълва, и наистина тогава вече може да се създаде един добър продукт. Така че партньорствата, начинът, по който да гледаме и да развиваме партньорствата, е много важен. Разбира се, ще се покажат много успешни примери и практики, които да дадат пример как може да се развие и техният бизнес. Защото много често ни липсва идея какво точно да направим, и тези добри практики ще направят това развитие.



Може ли да се даде някакъв пример на нещо такова подобно, което ще бъде финансирано, такъв подобен проект? Какво например?



Ами, например, може да се направи една дигитална карта между няколко бизнеса или даже, кой знае, между целия район, в която всички са свързани, всички качват и споделят актуална информация за това в една къща за гости, например, какви места за настаняване имат, колко легла, с какви услуги разполагат, за да могат хората да знаят, че когато тръгнат по този маршрут, има къде да отседнат за една или за две нощи.



Също така къде могат да отидат да разгледат, ако решат да останат две нощи, да отидат някъде наблизо да разгледат забележителност, да отидат в някоя ферма, в която да видят как местните хора произвеждат различни неща за хранене. Освен това могат да искат да опитат заедно да прекопаят лехите с ягоди или нещо друго, да речем. Така че има много, много идеи, които ние по-късно ще уточним и ще развием, за да бъдем наистина в една по-конкретна помощ.



Аз се сещам вече за такива фирми, български, макар и малко. Има такива. А коя страна от региона може да се сочи като пример в това отношение?



Гърция, разбира се, но по-добрият пример в Средиземноморски район може би е Италия. Всъщност в Италия имат изключително силно развит пешеходен и велотуризъм и са страшно много участниците в него, които почти всеки уикенд, и не само уикендите, правят много атрактивни маршрути и интересни занимания по време на тези турове.



Ненапразно сте там сега, сигурно, за да почерпите опит?



За да почерпим опит и за да покажем видове туризъм, които са различни от ски и планина просто.



Ние ще продължим да следим тази тема, след като минат обученията. Докога може да се кандидатства за обученията?



До края на ноември може да се кандидатства. Може би ще ви бъде интересно, когато дойдат обучителите и от Австрия, и от други страни, и от Италия, да направим интервюта с тях. Ще ви разкажат наистина за техните неща, така че ще се радвам да се чуем към онзи момент.