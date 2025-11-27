ИЗПРАТИ НОВИНА
Радка Анчева от детския отдел на НБ "Иван Вазов": Засилва се групата на читателите до 6 годишна възраст
Автор: Цвети Тончева 21:26 / 27.11.2025
© Фейсбук
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Радка Анчева, главен библиотекар на Детския отдел при НБ "Иван Вазов" - Пловдив.

Каква е историята на Детския отдел към НБ "Иван Вазов", г-жо Анчева? Кога се обособява той?

Той се обособява през 1946 г. на 2 декември. Денят е приет за наш рожден ден - на Детския отдел. Той възниква според нуждите на обществото тогава за детска литература и отделен кът за четене за деца, както и занимания с деца. Тази година - 2026 г., ни предстои честване на 80-годишнина от създаването на Детския отдел. И в този ред плануваме доста големи чествания, за да отбележим юбилея подобаващо. Ще поканим и стари колеги, които са били част от историята на този детски отдел, защото те ще бъдат като едни енциклопедии – връщане във времето назад, за да си припомним как е било, защото сега работим с доста по-осъвременени и нови технологии. Доколкото знам, отделът се помещава на това място, в тази къща на ъгъла от 1993 г. . Къщата е на Митрополията и е дадена за ползване на Детския отдел. 

А преди това се е намирал на ул. "Бетовен"?

Да, точно така. Но фактите са много назад.

Добре, тогава да говорим за настоящето. Нека да кажем към днешна дата колко са читателите в този отдел.

Към днешна дата, новорегистрираните читатели за 2025 г., от началото на годината досега, са 1948 броя. Това е без да се броят посещенията, които идват всекидневно при нас организирано от училища, детски градини, клубове и частни занимални.

А как се е развил този отдел днес? Какво е новото? Какви са интересните занимания, които сега се предлагат, с новите технологии, може би? Има ли такива? Изобщо, разкажете ни за дейността!

Обхватността на активностите в Детския отдел, ако вземем периода от 2019 до 2025 г., са много иновативни и разнообразни. Развиваме наистина както стари идеи, така и нови. И израстването ни в идейно отношение се продиктува от изразеното желание за нов подход и креативност от страна на самите потребители и читатели. Преподавателите се стремят към съвместна дейност с библиотеката, за да съживяват интереса към книгата, а пък децата си търсят новостите на времето.

И поради тази причина осъществяваме част от замислите и сме готови за нови предизвикателства. Всяка една година ние търсим все по-нови дейности, които са интересни за децата и за привличането им като читатели на библиотеката. В интерес на истината, ако направим един сравнителен анализ между тази и миналата година - до ноември, без да включваме декември, читателите са се увеличили с 40 броя. Говоря само за читатели с карти.

Но като посещения се е засилил много интересът, както и броят на раздадената литература. Всяка една година се набавят чисто нови книги - най-съвременното, най-търсенето. Знаете, заради промяната в учебните програми ние се стремим да бъдем конкурентоспособни и да имаме винаги новата литература, всичко най-добро и ново, което излиза на пазара. Така че търсенето също е много засилено. Читателите знаят къде ще намерят информация, било то само да преснимат, без дори да си я взимат за вкъщи, или пък да я прочетат тук, на място, както и да си я вземат за вкъщи, разбира се.

Прави ми впечатление, тъй като Детският отдел наистина е за деца, че идват и техните баби и дядови, които пък се връщат в своето минало и търсят по-забравената литература и по-неизвестната за съвременното поколение. Така че имаме търсене и на по-стари издания, и затова е многоцветно и разнообразно и търсенето, и предлагането.

Какво е вашето впечатление, кои са най-любопитните читатели? На каква възраст са те? Общоизвестно е, че към пубертета вече ги изпускаме като читатели.

Точно така. При нас това, което наблюдаваме е, че в последните две или три години се засилва групата на децата от 1 до 6 години. За тази година те са 583 като брой регистрирани читатели. Най-голямата група, разбира се, е тази на децата от 7 до 14-годишна възраст, училищната възраст. Те са наистина изключително активни. Не зная дали това се дължи на ролята на училището, или на работата на учителите. Но пък и идеята да водим децата от 1 до 6 години в библиотеката, разбира се от техните родители, е много похвално, защото това са бъдещите наши читатели. И аз съм изключително доволна, че освен, че ги насърчаваме за търсене на книгата, към любовта към книжката, към четенето, децата и родителите участват заедно в този процес. Ние, целият ни отдел, също сме с тях - родители и учители.

Хубаво е сега да кажем пак на родителите, че любовта към книгата се възпитава от най-ранна детска възраст и именно в семейството, нали така?

Точно така, точно така. И те го доказват. При тази инициатива, която върви много дълги години при нас – от 2015 годин досега, т.нар. "Бебеландия", има изключително силно присъствие от миналата година на гражданското общество, на майките. Имаме ядро от пет майки, които се включиха изцяло в работа с техните деца и презентиране на книги чрез игра. И работят много добре с нас. Имат си група, клуб и се събират винаги всеки вторник тук при нас от 11.00 до 12.00 часа в библиотеката на Детския отдел. Работят наистина много добре и са много голяма помощ за нас, както и ние за тях. Ние им даваме най-новата литература, която излиза. Разбира се, сега предстоят светли празници, като Коледа, Нова година и естествено, интересът на децата е към коледните издания в момента.

Но като цяло литературата, която сме чели и която се откроява за най-малките са от българските автори Катя Антонова – "Феята на захарницата", за още по-малките – "Топлото човече" на Мая Дългъчева. За по-големите пък Слави Панайотов води с неговите "Топ мистерии"“.

От чуждите автори също имаме много голямо търсене за четящите деца. Мога да каже, да спомена Дейвид Уилямс – "Бабата бандит", Джулия Доналдсън – с "Охлювът и китът", Анна Руе – с "Магическата аптека"“. Това са много съвременни издания, които наистина се търсят от деца и от родители, защото те също са интересни.

Вие имате и автоматизирани работни места. Какво означава това? С какво разполагате?

Тук при нас не са чак толкова много автоматизираните работни места. То е едно за читалня, на което децата могат да си направят своя презентация, могат да си видят своя картина, която в последствие сядат и си рисуват, могат да си изпринтят. За съжаление само едно е мястото за момента, но се ползва редовно от читателите. Ще ни се да открием още.

Какви са най-интересните практики при вас, нещо, което отличава вашия отдел от други в страната? Вие казахте вече за част от тях. Имате ли нещо друго интересно, любопитно, което се прави само при вас? Освен тази работа с родителите в "Бебеландията", за която казахте. 

Правим доста неща, които са интересни. Освен "Бебеландията", имаме и "Еко хепънинг", който се провежда за Деня на Земята, в който ни гостуват деца, с които засаждаме цветя в двора на Детския отдел. Това е една много интересна инициатива, защото и децата се забавляват, и ние също, като естествено, цялото това нещо е обвързано с книжки за Земята. Представяме им, показваме им енциклопедии за Космоса, за планетата Земя. Това е свързано с книгите, с четенето и работата с природата, което е много похвално и много зареждащо.

И на самите деца им е много интересно, много любопитно, защото то е забавно.

По забавен начин се научават да обичат природата и да я пазят? Да погледнат света през книжките.

Точно така, и чрез книгите.

А за Коледа какво предстои при вас?

Точно така, сега за Коледа ни предстои "Коледна Бебеландия", която ще бъде на 16 декември, в която ще ни гостуват от 11.00 до 12.00 часа най-активните деца от "Бебеландия" през годината. Ще имаме представление. Ще присъства Дядо Коледа, който раздава и подаръци. Не само това – родителите също ще се включат много активно. Ние ще се включимс подаръци за децата, интересни книжки с коледни приказки и коледни песни. Ще има музика и забава.

А за годишнината нещо по-специално готвите ли?

Ами, за годишнината има време, не сме готови още. Предполагам, че цялата година ще мине под мотото на тези чествания – 80 години на Детския отдел, със срещи при нас. Сега правим програмата, която ще бъде свързана все пак и с историята на Детския отдел.

Какво можем да кажем на родителите, особено на младите родители за любовта към книгата? Какво е посланието от ваша страна? Как да приобщим малките деца към четенето?

Аз много се радвам, че родителите наистина имат интерес. Самите те са били насочени в тази посока, да четат книги, и това се вижда сега и при посещенията и активностите от тяхна страна. Аз много се радвам, че те ценят четенето и книгата, и знаят колко е важна за развитието в живота на човека. И това нещо ги води при нас, за което само мога да им благодаря. Защото виждаме колко голям е интересът и колко ангажирани са родителите с това.

Това за мен е една добра констатация. Благодаря, че има толкова будни родители, които  водят и своите деца при нас и ги поощряват да четат книги. Защото това е важно – да бъде комбинация от съвременните устройства, които са телефонни, таблетите, и четенето на книги. Това, освен че е любов, удоволствие, дава и една изключително голяма информация, знания и умения за бъдещето.

Един таблет няма да ти позволи да разлистиш по този начин книжката, както в действителност, ако хванеш книжното тяло. Там и мирисът на самата книга е важен. Ако докосваш илюстрациите, страниците, те те пренасят в съвсем друг свят, това е толкова зареждащо – все едно ти говори. Освен твоето въображение, когато четеш, допирът с книгата ти говори повече.

Т.е. родителите да не разчитат само на таблетите и телефоните, като през това време си гледат друга работа, а да водят децата си в библиотеката, при вас?

Точно така. Детският отдел е широко отворен, общодостъпен. Колегите, които работят тук, са много внимателни, много знаещи и можещи и веднага препоръчват най-новото, или пък нещо по-старо, в зависимост от читателския интерес. Всяко едно детенце, когато се изправи пред нас, ние провеждаме т.нар. справочно интервю, говорим с детенцето и знаем какви интереси има и какво ще му харесва. Те самите от много малки знаят какво искат да четат. Например, казват "Обичам влакчета", "Обичам кученца", "Обичам котенца" и в зависимост от това – говорим за най-малките, ние предоставяме точно тази литература, която наистина връща детето отново при нас. Защото то вече знае, че тук ще намери това, което търси, което му е интересно, и което просто грабва неговото въображение.

Разбира се, и четящите деца също, които са много активни, когато приключи все пак училището, започва т.нар. задължителната литература и децата за ваканциите отново са при нас. Това е повече от похвално. Това е взаимен процес между нас и тях. Важни са и активностите, които правим - срещите с авторите, изложбите.

Сега при нас открихме изложба на дете от 3. клас, която е направена с негови рисунки. Целият клас присъстваше, беше изключително приятно, много затрогващо, много вълнуващо на откриването и. Учителите бяха заедно с децата и те наистина се забавляваха. А пък момиченцето, което изработи тази изложба, беше толкова щастливо, на върха на щастието беше.

С по-големите деца сигурно също правите такива изложби, с вече големите ученици от гимназиите,  специалните?

След 14 години те вече са в другата възрастова група, при по-възрастните, в голямата Народна библиотека "Иван Вазов". Там също се правят много изложби. Те искат повече пространство. Но те вече са насочени към кандидатстване, така че при тях нещата стават по-сериозни. Литературата, която търсят, е тийнейджърска и тя е по-скоро за развлечение, не толкова сериозно. На тях им предстоят кандидатствания. Всеки се насочва в друга насока. 

Нека да кажем сега какво е работното време на Детския отдел и да обясним за тези, които още не са идвали при вас, къде се намирате?

 Детският отдел се намира на ул. "Авксентий Велешки“ 17. Работното ни време е от 8.30 до 17.45 часа, без прекъсване, от понеделник до петък. Може да си презаписват книгите читателите през "Моята библиотека" в сайта, или на телефона на Детския отдел.







