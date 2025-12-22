ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Работното време по празниците на моловете в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (0)881
©
Най-големите търговски центрове в Пловдив обявиха празничното си работно време за края на декември 2025 г. и началото на януари 2026 г., с цел да улеснят посетителите при планирането на коледното и новогодишното си пазаруване.

Mall Plovdiv информира, че през целия месец декември ще има промени в работното време на част от търговските обекти. На 1 януари 2026 г. ще работят единствено зоната за хранене и кино Cinema City, което ще посреща зрители съобразно програмата на прожекциите.

На 24 декември и 31 декември молът ще е със съкратено работно време до 18:00 ч.

На 25 декември молът ще е отворен до 19:00 часа, но много обекти като EVN, Vivacom, Yettel, Fibank и пр., ще останат затворени. Киното ще е отворено, но също ще е със съкратено работно врме

Между 26 и 30 декември търговските обекти ще са със стандартно работно време, като единстгвено EVN няма да приема клиенти.

На 1 януари единствено ще работи киното от 12:00, както и някои от заведенията за хранене. 

На 2 януари, всички обекти, освен EVN, Fibank, Vivacom, Douglas, Yettel и Comsed, ще бъдат отворени със стандартно работно време

Мол "Марково тепе“ също въвежда празничен режим на работа. На 24 и 31 декември търговският център ще бъде отворен до 18:00 ч. В периода между Коледа и Нова година магазините ще работят със стандартно работно време.

На 1 януари 2026 г. молът ще бъде отворен за посетители от обяд, но по-голямата част от търговските обекти ще останат затворени. Киното и зоната за хранене на третия етаж ще работят съобразно програмата на филмовите прожекции.

Празничното си работно време обяви и най-големият търговски център в града – Plovdiv Plaza. На 24 и 31 декември молът ще работи с намалено работно време – до 18:00 ч. На 25 декември търговският център ще бъде отворен от 11:00 до 19:00 ч. В периода от 26 до 30 декември работното време ще бъде стандартно – от 10:00 до 21:00 ч.

1 януари е обявен за неработен ден.


Още по темата: общо новини по темата: 130
22.12.2025 Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
22.12.2025 bTV обяви нова промяна
22.12.2025 Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа
"работа"
22.12.2025 ПП-ДБ: Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христо Ботев"?
22.12.2025 Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението на хората ще се засили
21.12.2025 Банкоматите в Пловдив останаха без пари
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025
Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят ...
11:23 / 22.12.2025
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
11:32 / 22.12.2025
Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70...
11:09 / 22.12.2025
Търсят директор на детска градина в Пловдив
10:04 / 22.12.2025
Програмата "Магазин за хората" постигна своята цел - доволни клие...
09:00 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
14:51 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
18:09 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
09:49 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: