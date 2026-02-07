© Plovdiv24.bg виж галерията Жителите на "Тракия" в района около "Синия кос" отново са изправени пред стария проблем с разбитата инфраструктура. Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да сподели как шофьорите са принудени да правят опасни маневри, за да избегнат серия от 4-5 дълбоки дупки.







От клипа, който ни е изпратен се вижда, че състоянието на пътя в този участък е критично. "За това ли плащаме данъци?“, пита нашият читател. Във влажното време дупките стават все по-незабележими под водата и се превръщат в капани за нищо неподозиращите водачи.



https://youtube.com/shorts/gGKlP1YzOtA?si=jq0SxYg_3ktE72pd