Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха пороци при първата поръчка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53
© Plovdiv24.bg
За втори път община Пловдив пусна обществената поръчка за закупуване на контейнери за отпадъци, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че тя е за пластмасови кошове за разделно събиране на биоотпадъци и беше прекратена с решение на комисията. Причината за това е, че има нарушение при откриването на поръчката, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена тя. Открити са и съществени противоречия в Техническата спецификация, което води до промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, се казва в решението на комисията и оттам следва решението на нейното прекратяване.

Има неясноти и по отношение това на какви параметри следва да отговарят предлаганите от фирмите стоки, тъй като на практика се поставят различни изисквания за един и същ артикул.

Противоречията са порок, който би довел до невъзможност за помощния орган на Възложителя да направи законосъобразна оценка както на офертите на участниците в процедурата, така и на представените от тях мостри на стоки. 

След изчистване на неточностите става ясно, че фирмата, която ще бъде избрана трябва да предостави следните видове кошове за смет:

Пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 120 л – 300 броя; 240 л – 1 500 броя и 1 100 л – 50 броя.

Контейнерите, предмет на доставка, трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани, сглобени, с възможност за поставяне на RFID транспондери (тагове), брандирани.

Те ще бъдат разположени в обществените пространства – улици, междублокови пространства, площадки за отпадъци и др.

Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов.







Бургас контейнерите ги вкарват под земята. Ние още ще се спъваме в тях и ще се наслаждаваме на подобни гледки и аромати, които не се усещат от снимката. А и да са от пластмаса та да могат гаменчетата да ги палят по лесно.
