Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха пороци при първата поръчка

За втори път община Пловдив пусна обществената поръчка за закупуване на контейнери за отпадъци, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че тя е за пластмасови кошове за разделно събиране на биоотпадъци и беше прекратена с решение на комисията. Причината за това е, че има нарушение при откриването на поръчката, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена тя. Открити са и съществени противоречия в Техническата спецификация, което води до промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, се казва в решението на комисията и оттам следва решението на нейното прекратяване.



Има неясноти и по отношение това на какви параметри следва да отговарят предлаганите от фирмите стоки, тъй като на практика се поставят различни изисквания за един и същ артикул.



Противоречията са порок, който би довел до невъзможност за помощния орган на Възложителя да направи законосъобразна оценка както на офертите на участниците в процедурата, така и на представените от тях мостри на стоки.



След изчистване на неточностите става ясно, че фирмата, която ще бъде избрана трябва да предостави следните видове кошове за смет:



Пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 120 л – 300 броя; 240 л – 1 500 броя и 1 100 л – 50 броя.



Контейнерите, предмет на доставка, трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани, сглобени, с възможност за поставяне на RFID транспондери (тагове), брандирани.



Те ще бъдат разположени в обществените пространства – улици, междублокови пространства, площадки за отпадъци и др.



Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов.