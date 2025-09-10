ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха пороци при първата поръчка
Има неясноти и по отношение това на какви параметри следва да отговарят предлаганите от фирмите стоки, тъй като на практика се поставят различни изисквания за един и същ артикул.
Противоречията са порок, който би довел до невъзможност за помощния орган на Възложителя да направи законосъобразна оценка както на офертите на участниците в процедурата, така и на представените от тях мостри на стоки.
След изчистване на неточностите става ясно, че фирмата, която ще бъде избрана трябва да предостави следните видове кошове за смет:
Пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 120 л – 300 броя; 240 л – 1 500 броя и 1 100 л – 50 броя.
Контейнерите, предмет на доставка, трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани, сглобени, с възможност за поставяне на RFID транспондери (тагове), брандирани.
Те ще бъдат разположени в обществените пространства – улици, междублокови пространства, площадки за отпадъци и др.
Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 27 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025
Читател: Ако не получите пристъп на астма от прахоляка, може би щ...
07:25 / 10.09.2025
Пловдивчанин покори най-дългия веломаршрут без рамка, без кормило...
22:13 / 09.09.2025
19-годишна математичка от Пловдив събра над 4.5 кг медали от съст...
20:01 / 09.09.2025
Ваканцията свърши и Пловдив се напълни! Брутални задръствания из ...
19:34 / 09.09.2025
Най-после целият бул. "Александър Стамболийски" е отворен за движ...
18:30 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS