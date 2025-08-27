Община Пловдив купува нови пластмасови контейнери за биоотпадъци

© Plovdiv24.bg Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци. Прогнозна максимална стойност е 166 666,67 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е до 15 септември включително, а на 16 септември в 15 ч. ще бъдат отворени заявленията. Към момента няма насрочена дата за отваряне на ценовите предложения, предава Plovdiv24.bg.



Предметът на обществената поръчка обхваща извършване на доставки на пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци ("стоки“/“артикули“) за нуждите на Община Пловдив. Избраният изпълнител освен доставка ще трябва и да брандира съдовете.



Изисква се доставка на Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 120 л – 300 броя; Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 240 л – 1 500 броя; Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 1 100 л – 50 броя.



Контейнерите трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани и сглобени. Самата доставка ще се осъществява поетапно, след предварителни писмени заявки, подадени от Възложителя до изпълнителя.