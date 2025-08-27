ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив купува нови пластмасови контейнери за биоотпадъци
Предметът на обществената поръчка обхваща извършване на доставки на пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци ("стоки“/“артикули“) за нуждите на Община Пловдив. Избраният изпълнител освен доставка ще трябва и да брандира съдовете.
Изисква се доставка на Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 120 л – 300 броя; Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 240 л – 1 500 броя; Пластмасов контейнер за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 1 100 л – 50 броя.
Контейнерите трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани и сглобени. Самата доставка ще се осъществява поетапно, след предварителни писмени заявки, подадени от Възложителя до изпълнителя.
