|Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
Аварийният екип на водното дружество е успял да демонтира гръмналата етернитова тръба и да я замени с полиетиленова с висока плътност ф200.
Припомняме, че тази сутрин много улици в близост до блок 94 осъмнаха под вода. Първоначалното предположение на гражданите беше, че проблемът е следствие от дъжда и запушени дъждоприемни шахти.
После се оказа, че има сериозна авария на магистрален водопровод. Полученият голям разлив е от гръмнала 3-метрова тръба с диаметър 200 мм.
