Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"

© Голямата авария в жр "Тракия" до блок 94 е отстранена и водоподаването е възстановено в целия град, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.



Аварийният екип на водното дружество е успял да демонтира гръмналата етернитова тръба и да я замени с полиетиленова с висока плътност ф200.



Припомняме, че тази сутрин много улици в близост до блок 94 осъмнаха под вода. Първоначалното предположение на гражданите беше, че проблемът е следствие от дъжда и запушени дъждоприемни шахти.



После се оказа, че има сериозна авария на магистрален водопровод. Полученият голям разлив е от гръмнала 3-метрова тръба с диаметър 200 мм.