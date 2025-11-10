ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
Силно затруднено е преминаването през района на блок 80 в "Тракия", става ясно от кадри, публикувани в социалната мрежа Фейсбук.
Въпреки предупрежденията на синоптиците, дъждът пак ни изненада. Добре че към този момент спря да вали, за да може водата да се оттече в шахтите.
