Силният дъжд, който заваля тази сутрин около 6.00 часа в Пловдив, вече създава проблеми на шофьорите в различни части на града, научи Plovdiv24.bg.



Силно затруднено е преминаването през района на блок 80 в "Тракия", става ясно от кадри, публикувани в социалната мрежа Фейсбук.



Въпреки предупрежденията на синоптиците, дъждът пак ни изненада. Добре че към този момент спря да вали, за да може водата да се оттече в шахтите.