Гръмна магистрален водопровод в "Тракия"
Автор: Диана Бикова 10:35Коментари (0)3058
© Фейсбук
виж галерията
Авария на магистрален водопровод до блок 94 в ж.р. "Тракия" остави стотици хора без вода. Намален е дебитът и по високите части в целия град няма вода, съобщиха от водното дружество за Plovdiv24.bg.

Улиците в съседство с аварията са превърнати буквално в езера и полицейски патрул не допуска преминаването на автомобили през тях.

По-сериозният проблем е, че водата се оттича в близкия подземен паркинг. Екипи на пожарната и на ВиК са започнали изпомпване на водата, което ще отнеме няколко часа. 

Гръмнал е магистрален водопровод ф200. Повреденият участък е изолиран, за да се смени спуканата тръба, уточни за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК. 

Граждани твърдят, че авариите по въпросния водопровод стават през няколко месеца. Това е и причината за сутрешните проблеми за някои шофьори, за които вече ви информирахме.















