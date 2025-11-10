© Фейсбук виж галерията Авария на магистрален водопровод до блок 94 в ж.р. "Тракия" остави стотици хора без вода. Намален е дебитът и по високите части в целия град няма вода, съобщиха от водното дружество за Plovdiv24.bg.



Улиците в съседство с аварията са превърнати буквално в езера и полицейски патрул не допуска преминаването на автомобили през тях.



По-сериозният проблем е, че водата се оттича в близкия подземен паркинг. Екипи на пожарната и на ВиК са започнали изпомпване на водата, което ще отнеме няколко часа.



Гръмнал е магистрален водопровод ф200. Повреденият участък е изолиран, за да се смени спуканата тръба, уточни за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК.



Граждани твърдят, че авариите по въпросния водопровод стават през няколко месеца. Това е и причината за сутрешните проблеми за някои шофьори, за които вече ви информирахме.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.