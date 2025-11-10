© Фейсбук виж галерията Кметът Костадин Димитров лично провери наводнените улици в район "Тракия". На място той се уверил, че причината не е дъждът и запушени дъждоприемни шахти.



"Бях на място. Има голяма авария на магистрален водопровод близо до блок 80. Работят по отстраняване на повредата" - каза за Plovdiv24.bg кметът Димитров.



Както съобщихме, много улици в района тази сутрин осъмнаха под вода. Първоначалното предположение на гражданите беше, че проблемът е от дъжда. В последствие се оказа, че има сериозна авария на магистрален водопровод.



Разливът на вода е много голям, защото е гръмнала цяла тръба с голям диаметър, обясни за медията ни инж. Йордан Чемишев от ВиК. Тръбата е етернитова, диаметърът е 200 мм, дълга е 3 метра. Трябва да се разкопае, да се извади и на нейно място да се сложи нова полиетиленова висока плътност ф200. Очаква се до 16,30 ч. да бъде направена подмяната.



