Кметът провери наводнените улици в "Тракия", положението е сериозно
"Бях на място. Има голяма авария на магистрален водопровод близо до блок 80. Работят по отстраняване на повредата" - каза за Plovdiv24.bg кметът Димитров.
Както съобщихме, много улици в района тази сутрин осъмнаха под вода. Първоначалното предположение на гражданите беше, че проблемът е от дъжда. В последствие се оказа, че има сериозна авария на магистрален водопровод.
Разливът на вода е много голям, защото е гръмнала цяла тръба с голям диаметър, обясни за медията ни инж. Йордан Чемишев от ВиК. Тръбата е етернитова, диаметърът е 200 мм, дълга е 3 метра. Трябва да се разкопае, да се извади и на нейно място да се сложи нова полиетиленова висока плътност ф200. Очаква се до 16,30 ч. да бъде направена подмяната.
Коментари (1)
преди 57 мин.
Гръмна магистрален водопровод в "Тракия"
10:35 / 10.11.2025
10:35 / 10.11.2025
Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
08:47 / 10.11.2025
08:47 / 10.11.2025
В Пловдив показват очила, които имитират как алкохолът влияе на ш...
08:07 / 10.11.2025
08:07 / 10.11.2025
Заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тр...
05:30 / 10.11.2025
05:30 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България ...
21:09 / 09.11.2025
21:09 / 09.11.2025
В Пловдив регистрираха бум на новородени
16:27 / 09.11.2025
16:27 / 09.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
06:00 / 08.11.2025
