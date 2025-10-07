ИЗПРАТИ НОВИНА
Пуснаха едната лента на пътя Асеновград - Смолян
14:31
©
Движението по път II-86 Асеновград - Нареченски бани в района на Асеновград временно се осъществява поетапно в едната лента. Причината е свлачище на скална маса, съобщават от АПИ.

Работи се по отстраняването на падналите камъни. Трафикът се регулира от сигналисти.

Както Plovdiv24.bg съобщи, около 12 ч. голяма скала падна върху пътното платно. За щастие при инцидента няма пострадали. Първоначално движението бе напълно блокирано.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.


