ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пуснаха едната лента на пътя Асеновград - Смолян
Работи се по отстраняването на падналите камъни. Трафикът се регулира от сигналисти.
Както Plovdiv24.bg съобщи, около 12 ч. голяма скала падна върху пътното платно. За щастие при инцидента няма пострадали. Първоначално движението бе напълно блокирано.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 115
|
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кола се удари в стълб, прекъсна електрозахранването на 11 лампи
14:29 / 07.10.2025
Дърво падна върху кола в Пловдив
13:40 / 07.10.2025
МВР Пловдив с информация за голямото свлачище
12:37 / 07.10.2025
Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме
13:53 / 07.10.2025
Next Level Plovdiv Plaza отвори врати!
12:00 / 07.10.2025
Проблеми с водата в Пловдив днес
10:58 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS