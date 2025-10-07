© Facebook виж галерията Пътят за Бачково е временно затворен за движение след падане на голяма скала върху пътното платно.



Инцидентът е станал преди минути. Няма пострадали при срутването, но движението е напълно блокирано.



Скалната маса се е срутила на участък от пътя Асеновград – Бачково.



Апелираме шофьорите да не предприемат пътуване към Бачковския манастир, докато пътят не бъде разчистен.