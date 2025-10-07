ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромно свлачище затвори пътя Асеновград и Смолян
Инцидентът е станал преди минути. Няма пострадали при срутването, но движението е напълно блокирано.
Скалната маса се е срутила на участък от пътя Асеновград – Бачково.
Апелираме шофьорите да не предприемат пътуване към Бачковския манастир, докато пътят не бъде разчистен.
Още новини от Регионални новини:
Сняг на 27 километра от Пловдив
10:51 / 07.10.2025
Безумие в Пловдивско! Пиян младеж приземи БМВ върху жп линии
12:04 / 06.10.2025
Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пл...
19:20 / 05.10.2025
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и ко...
17:29 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
