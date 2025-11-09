© Plovdiv24.bg виж галерията Малко по-рано Plovdiv24.bg съобщи за тежка катастрофа, в близост до една от входните артерии на Пловдив, която затруднява движението. Инцидентът е станал в участъка между пътен възел Скобелева майка и автомагистрала "Тракия", в отбивката за село Скутаре. Репортер на медията ни съобщи и за още едно леко ПТП в района.



Публикуваме снимки от мястото на инцидента, но към момента няма официална информация за пострадали, но екипи на полицията са на място на инцидента, а задръстването е километрично.



