Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:48
© Plovdiv24.bg
виж галерията
"От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не ги получих. Полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: "Ще ви се случат неща, които да не описваме сега". Притеснявам се и сега, полицаите, забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си".

Това заяви в съда днес арестуваният младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.

Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин Цветанов за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



Все още няма коментари към статията.

