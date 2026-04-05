Днес православният свят празнува Цветница. В Пловдив празникът преминава при изключително голяма посещаемост, като хиляди жители и гости на града се стекоха към църквите за благословия и освещаване на традиционните върбови клонки, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Както всяка година опашките започват още от ранните сутрешни часове и достигат своя пик между 10:30 и 12:30 ч., веднага след празничната литургия. Потокът от хора обикновено намалява значително след 14:00 ч., но за всеки случай се въоръжете с търпение и вземете под внимание факта, че върбовите клонки често са налични до края на деня.