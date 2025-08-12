Пълна мъгла около контейнерите с чип в Пловдив

© Тежка процедура по обжалване пред всички възможни инстанции забави с цяла година изпълнението на обществената поръчка на община Пловдив за закупуване на нови контейнери за смет и чипове за старите. Обновяването на казаните е във връзка с приложението на европейското правило "замърсителят плаща", което влиза в сила от 1 януари 2026 година, предава Plovdiv24.bg.



Община Пловдив предвиди близо 9,5 милиона лева за доставка на контейнери за битови отпадъци с автономно обслужване. Няма информация впоследствие сумата да е била актуализирана. След осигуряването им се планира поетапна подмяна на всички съдове за битови отпадъци от домакинствата. В документацията изрично е упоменато, че изпълнението на договора е отложено при условията на чл. 114 от ЗОП и е за срок от 48 месеца.



В процедурата участваха 4 дружества - "Смарт бизнес къмпани" ЕООД от Габрово и софийските фирми "Идеа сервиз" ЕООД, "Рилоуд" ООД и "Маг" ООД. Единствената отворена оферта е на "Рилоуд" ООД, която предлага да извърши дейностите за 11 346 990 лева. В сайта на ЦАИС не са публикувани ценови предложения на другите три фирми, което означава, че са били отстранени от процедурата. В КЗК е подадена жалба от "Маг" ООД, която после е била разглеждана и във ВАС. Решението очевидно не е в полза на жалбоподателя, тъй като вече е факт договорът с "Рилоуд" ООД за доставки на контейнери за битови отпадъци с автономно обслужване за нуждите на Община Пловдив. Услугата ще струва 11 346 990 лева.



Не е ясно кога ще започне изпълнението на договора по спечелената обществена поръчка. Работна група в община Пловдив още от миналата година работи по темата за новите европейски правила за сметосъбиране и заплащане на такса смет, но на гражданите така и не им е ясно какво ще се случи от 1 януари 2026 г.