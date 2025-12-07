ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите в пловдивските университети не посещават лекции
Автор: Илиана Пенова 09:19Коментари (2)1099
©
Министерството на образованието и науката извърши мащабна проверка на посещаемостта на лекции и упражнения във висшите учебни заведения в страната. Резултатите разкриват притеснително ниско присъствие на студентите, като редовното посещение на занятия вече се превръща по-скоро в изключение в значителна част от университетите.

В Софийския университет "Св. Климент Охридски“ проверката е проведена в периода 6–7 октомври 2025 г. Посетени са 39 учебни зали за бакалавърски и магистърски програми. От 28 наблюдавани лекции осем са се провели без нито един студент, а средната посещаемост е достигнала едва 39%. При упражненията ситуацията е сходна – от 11 посетени занятия едно е било без присъстващи, а средната посещаемост е 39,1%. Комисията на МОН препоръчва университетът да повиши контрола върху посещаемостта, както и стриктно да се спазват началните часове и обявените учебни зали.

Подобна картина се наблюдава и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, където проверката е извършена между 28 и 31 октомври 2025 г. Средната посещаемост на лекции е 41%, а на упражнения – също 41%. Установените факти са описани в констативен протокол.

Ниска посещаемост се отчита и в медицинските университети, въпреки че медицината е една от най-желаните и трудни специалности у нас. В МУ – София проверката на 29 и 30 септември 2025 г. показва, че от 19 наблюдавани лекции една е проведена без нито един студент, а средната посещаемост е 42,6%. При упражненията картината е по-добра – от 10 наблюдавани занятия средната посещаемост достига 74%.

Сходни резултати са отчетени и в МУ – Пловдив, където проверката е осъществена между 28 и 31 октомври 2025 г. Средната посещаемост на лекции е 44,3%, а на упражнения – 75,3%.

МОН е проверило и редица други държавни и частни университети в страната. Пълният анализ от инспекциите е публикуван на сайта на ведомството.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Нивото е адски ниско! Преписват здраво,слагат бръмбари и не си хабят времето!
0
 
 
Нормално. Напълно безсмислено е някой да стои с часове да ти дрънка монотонно отпред, ти да дремеш на банката, да заспиваш от скука. Всичко, което се говори в лекции, го има в учебниците и за изпитите така или иначе учиш от тях. Другото е загуба на време, за да има какво да правят и преподавателите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Променят цената в общински паркинги и някои други местни такси и ...
20:30 / 06.12.2025
Пловдивчанин: Аз отказвам да плащам доброволно този рекет
19:33 / 06.12.2025
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в авто...
17:18 / 06.12.2025
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отношенията София-Скопие
Световна черна хроника
Студентски празник
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: