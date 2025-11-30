Протест за Околовръстното на Пловдив

© Пловдивски сдружения обявяват протест на Околовръстното шосе на 12 декември от 16.00 до 17.00 часа. Те ще се съберат при кръстовището с ул. “Захаридово" и разклона за село Марково, съобщава на фейсбук страницата си неправителствената организация “Спаси Пловдив".



Повод за недоволството е трагедията, при която на пътя загина младо семейство и едното им дете, а второто изпадна в кома.



“Липсата на безопасна инфраструктура убива. И въпреки това незаконните и опасни мантинели стоят!", пишат от организацията.