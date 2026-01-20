ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Протест в Пловдив срещу Борислав Сарафов
Припомняме, че днес Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.
Висящите производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., поставят под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията. Съдилищата в страната през последните месеци имат разнопосочна практика по такива дела.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 79
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Болница в дигитална ера, харчеща като през 90-те: Как УМБАЛ "Плов...
19:17 / 20.01.2026
Областният управител се срещна с новоназначения католически еписк...
17:34 / 20.01.2026
Млад мъж открадна 130 евро на монети от млекомат в Пловдив
16:58 / 20.01.2026
956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сес...
17:47 / 20.01.2026
Започва обследването на Бетонния мост в Пловдив
16:26 / 20.01.2026
7 години строг затвор заради фалшиви монети, изработени в Пловдив...
14:44 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS