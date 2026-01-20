Протест в Пловдив срещу Борислав Сарафов

© Утре от 18.30 ч. пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас ще се състоят протести, целящи незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. В София ще се проведе и шествие до ВСС, съобщават организаторите.



Припомняме, че днес Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.



Висящите производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., поставят под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията. Съдилищата в страната през последните месеци имат разнопосочна практика по такива дела.