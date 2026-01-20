ИЗПРАТИ НОВИНА
Протест в Пловдив срещу Борислав Сарафов
Автор: Емануела Вилизарова 21:28
Утре от 18.30 ч. пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас ще се състоят протести, целящи незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. В София ще се проведе и шествие до ВСС, съобщават организаторите.

Припомняме, че днес Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.

Висящите производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., поставят под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията. Съдилищата в страната през последните месеци имат разнопосочна практика по такива дела.


"Да, България": Сарафов трябва да бъде освободен незабавно!
Напрежение пред кабинета на Борислав Сарафов 
Вече има нов съдия, разследващ главния прокурор
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
Сарафов е оттеглил жалбата
ВКС не разглежда искания на Сарафов, тъй като не го признава за действащ главен прокурор
Статистика: