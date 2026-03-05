ЗАРЕЖДАНЕ...
Протест блокира един от най-натоварените изходи на Пловдив
©
От полицията е създадена организация за охрана на обществения ред, обезпечаване сигурността на участниците в протеста и подпомагане на трафика.
За избягване на необосновани затруднения в пътнотранспортната обстановка, съветваме шофьорите да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на служителите на реда и по възможност предварително да изберат други направления за придвижването си.
Припомняме, че майката на Митко от Цалапица иска оставката на директора на ОДМВР Пловдив комисар Васил Костадинов. Тя е подкрепена и от други хора, организации и граждански сдружения, между които бащата на Сияна, експерта от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, сдружение "Ангели на пътя“ и др.
Протестът е насрочен за днес от 18:00 часа с искане за оставката на директора на ОДМВР – Пловдив.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш районно управление в Пловдив
14:38
Как НБ "Иван Вазов" ще популяризира архивите си - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.