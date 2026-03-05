Сподели close
Заради заявени протестни действия от 18 ч. днес се очаква да бъде възпрепятствано движението на моторни превозни средства в зоната на кръгово кръстовище между пътя Пловдив - Пазарджик и Околовръстното на Пловдив.

От полицията е създадена организация за охрана на обществения ред, обезпечаване сигурността на участниците в протеста и подпомагане на трафика.

За избягване на необосновани затруднения в пътнотранспортната обстановка, съветваме шофьорите да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на служителите на реда и по възможност предварително да изберат други направления за придвижването си. 

Припомняме, че майката на Митко от Цалапица иска оставката на директора на ОДМВР Пловдив комисар Васил Костадинов. Тя е подкрепена и от други хора, организации и граждански сдружения, между които бащата на Сияна, експерта от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, сдружение "Ангели на пътя“ и др. 

Протестът е насрочен за днес от 18:00 часа с искане за оставката на директора на ОДМВР – Пловдив.