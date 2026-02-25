Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не сочат за умишлени действия

© Plovdiv24.bg По повод запитвания от медии и публични изказвания във връзка с възникнал пожар в жилище в Първомай Районна прокуратура-Пловдив предоставя следната информация:



На 19.02.2026 г., чрез тел.112 е постъпил сигнал за това, че около 18,30 часа е възникнал пожар в частен дом в Първомай.



Местопроизшествието е било посетено от полицейски и противопожарни екипи и от медици от Центъра за спешна помощ, филиал гр. Първомай. Те са оказали незабавна медицинска помощ на две от лицата, живущи в имота - мъж на 34 г. и жена на 27 г. които са получили изгаряния. По-тежко пострадала е била жената, която е транспортирана в болнично заведение в Пловдив, като вследствие получените изгаряния е починала на 23.02.2026 г.



По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Пловдив. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, установени и разпитани са свидетели, включително и такива, които са били очевидци на случилото се и са се намирали в жилището, в което е възникнал пожара, назначени са съдебномедицинска и пожаротехническа експертизи.



Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия, а за неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва. По досъдебното производство продължава извършването на действия по разследването с оглед проверка на всички възможни версии относно механизма и причините за възникване на пожара.



В Районна прокуратура-Пловдив не са постъпвали сигнали за упражнявано домашно насилие по отношение на 27-годишната жена.