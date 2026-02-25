ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не сочат за умишлени действия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03Коментари (0)1054
© Plovdiv24.bg
По повод запитвания от медии и публични изказвания във връзка с възникнал пожар в жилище в Първомай Районна прокуратура-Пловдив предоставя следната информация:

На 19.02.2026 г., чрез тел.112 е постъпил сигнал за това, че около 18,30 часа е възникнал пожар в частен дом в Първомай.

Местопроизшествието е било посетено от полицейски и  противопожарни екипи и от медици от Центъра за спешна помощ, филиал гр. Първомай. Те са оказали незабавна медицинска помощ на две от лицата, живущи в имота - мъж на 34 г. и жена на 27 г. които са получили изгаряния. По-тежко пострадала е била жената, която е транспортирана в болнично заведение в Пловдив, като вследствие получените изгаряния е починала на 23.02.2026 г.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Пловдив. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, установени и разпитани са свидетели, включително и такива, които са били очевидци на случилото се и са се намирали в жилището, в което е възникнал пожара, назначени са съдебномедицинска и пожаротехническа експертизи.

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия, а за неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва. По досъдебното производство продължава извършването на действия по разследването с оглед проверка на всички възможни версии относно механизма и причините за възникване на пожара.

В Районна прокуратура-Пловдив не са постъпвали сигнали за упражнявано домашно насилие по отношение на 27-годишната жена.


Още по темата: общо новини по темата: 2
25.02.2026 »
20.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
Над 15 000 души работят за каузата на БЧК в Пловдивска област
22:21 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Голяма ВиК авария в Асеновград
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: