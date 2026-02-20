Тежък инцидент с туба бензин, млада жена е с множество изгаряния в болница в Пловдив

© Млада жена пострада тежко при пожар в Пловдивска област, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пламъците лумнали към 18.30 часа снощи. По предварителни данни инцидентът възникнал при опит на обитател на жилището да запали печка на твърдо гориво с туба с бензин.



При внезапното възпламеняване на течността била засегната 25-годишна жена, която е настанена в болница в Пловдив с тежки изгаряния. Огънят бил потушен от екипи на противопожарната служба в града.



Разследващи от полицията са извършили оглед на местопроизшествието, предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около започнатото досъдебно производство.