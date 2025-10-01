Прокуратурата погна двете гаменчета, пребили мъж в Пловдив

© Фейсбук Районна прокуратура-Пловдив се самосезира и разпореди проверка по реда на Закона за съдебната власт във връзка с публикации в медиите за това, че две непълнолетни момчета на публично място са нанесли побой на възрастен мъж в Пловдив.



Наблюдаващият прокурор е дал указания за снемане на обяснения от пострадалия, от извършителите, както и от други граждани, станали свидетели на инцидента. Възложено е изготвяне на съдебномедицинско експертно становище за установяване на причинените травматични увреждания на пострадалия.



Проверката е възложена на служители от сектор "Криминална полиция“ при 1 РУ към ОД на МВР – Пловдив. Срокът за приключването й е едномесечен.