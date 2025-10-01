Деца пребиха мъж в Кючука

© Facebook Непълнолетни пребиха възрастен мъж в "Кючук Париж“. Грозната случка e качена в социалните мрежи.От кадрите се вижда как две непълнолетни момчета са нападнали и пребили възрастен човек.



Според очевидци, нападението е станало на улица "Липа“. На видеозаписа ясно се вижда как младежите първо разговарят с възрастния мъж, след което го проследяват.



В един момент, когато той им обръща гръб, двамата го събарят на земята и започват да го ритат. Кадрите бързо предизвикаха обществено възмущение и вълна от коментари за растящата агресия сред подрастващите. Очаква се органите на реда да предприемат действия по случая.