ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Деца пребиха мъж в Кючука
Според очевидци, нападението е станало на улица "Липа“. На видеозаписа ясно се вижда как младежите първо разговарят с възрастния мъж, след което го проследяват.
В един момент, когато той им обръща гръб, двамата го събарят на земята и започват да го ритат. Кадрите бързо предизвикаха обществено възмущение и вълна от коментари за растящата агресия сред подрастващите. Очаква се органите на реда да предприемат действия по случая.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
+1
преди 21 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Чичото на Марти: Как ще продължи нашият живот?
08:28 / 01.10.2025
Психичните разстройства не са въпрос на личен избор
07:50 / 01.10.2025
Забравете за този маршрут днес в Пловдив
06:00 / 01.10.2025
Забравете за този маршрут утре в Пловдив
19:39 / 30.09.2025
Скандалът в Общината се разраства: Експерти напускат Стоянов и Са...
18:54 / 30.09.2025
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS