На съвместен брифинг на Районна прокуратура - Пловдив и ОД на МВР - Пловдив бяха изнесени данни за кражбата на крупна сума от болница "Селена". Преди началото на пресконференцията от залата бяха изведени представители на здравното заведение, които искаха да присъстват на изявленията, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Фактите, огласени от районния прокурор Петър Петров:



На 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Н.Й. (Николай Йорданов - бел.ред.) влиза в болницата, отключва личния кабинет на пострадалия д-р А. С. (Ангел Ставрев - бел.ред.) и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета. Извършени са и други действия, които са в процес на установяване.



В 14 ч. три счетоводителки, наети по договор за външна услуга, са назначени за комисия, която да преброи парите в касата в личния кабинет на управителя. При преброяване на тези средства комисията съставя протокол – намерени 1,8 млн лв, в различна валута - български левове, евро и швейцарски франкове. На касиера на болницата е разпоредено тези средства да бъдат заприходени към едно от дружествата, които дружеството майка контролира.



Касиерът казва, че тези средства не са от касата на болничното заведение, и, въпреки че болницата не оперира с евро и швейцарски франкове, съставя приходни ордери и ги заприходява. После – разходни ордери и се внасят в новооткритите банкови сметки.



Същия ден по-късно от сметката в швейцарски франкове е извършен превод към трето лице, което до този момент не е било контрагент. 200 000 в левова равностойност. Въпреки че произходът не е бил изяснен, те директно са заприходени в дружеството.



На база на тези доказателства наблюдаващият прокурор е преценил да привлече обвиняемия за кражба на 3 276 000 лева в различни валути, като най-голямата сума е в швейцарски франкове, евро и левове.



Заместник-директорът на ОДМВР - Пловдив Пламен Иванов съобщи:



На 9.12. е проведен разпит на пострадалото лице в Икономическа полиция. Образувано е досъдебно производство.



Незабавно са предприети неотложни действия – огледи, претърсвания и изземване, множество разпити, иззети са множество доказателства, сред които и записи от видеокамери.



До 17.12. са извършени много оперативно-издирвателни действия. Установен е трансфер към физическо лице, което до този момент не е било контрагент на болницата. Незабавно са предприети действия за обезпечаване на обвиняемия и неговата съпруга.



Още подробности за заплетения случай:



Повдигнато е едно обвинение и има едно обвинено лице.



Обвинението е за над 3 млн. лева, тъй като има доказателства и са представени документи, които потвърждават, че сумата е по-голяма от заприходената. Защо има разлика - тепърва ще се установява. Останалата част от средствата са установени в банката, но законът не предвижда прокуратурата да предприеме действия по обезпечаването.



И още:



Обвиняемият Н. Й. е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.



Пострадалият (лекарят) е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи.



От 5.12 докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин.



Обвиняемият е разказал своя версия на случилото се, която се проверява.



Законът:



Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.



Обвиняемият е задържан до 72 часа и наблюдаващият прокурор ще прецени дали да се поиска налагане на постоянна мярка за неотклонение.



