|Прокуратурата иска решетки за собственика на болница "Селена"
"Искам само да е ясно, че предмет на делото е криминално деяние кражба, квалифицирана, която е в големи размери, като за нейното извършване е използвано техническо средство. Предмет на делото не са гражданско-правни или търговско-правни отношения между страните кой е управител и собственик на болница "Селена“. Прокуратурата не е част от този спор и няма и да бъде" - заяви държавният обвинител.
Прокурорът не коментира тезата на защитата, че онези 3 милиона са пари на дружеството и са внесени по сметки на дружеството, а не в личния дом на обвиняемия Николай Йорданов.
"Тезата на прокуратурата и интерпретацията на доказателствата по делото на прокуратурата е, че това са лични средства на свидетеля Ангел Ставрев" - каза Ангелов.
