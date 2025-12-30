© Plovdiv24.bg Окръжна прокуратура поддържа протеста на Районна прокуратура Пловдив срещу определението на Районен съд Пловдив, с което не е уважено искането за вземане на най-тежката мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия по настоящото дело. Това съобщи пред журналисти заместник-окръжния прокурор Ангел Ангелов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Искам само да е ясно, че предмет на делото е криминално деяние кражба, квалифицирана, която е в големи размери, като за нейното извършване е използвано техническо средство. Предмет на делото не са гражданско-правни или търговско-правни отношения между страните кой е управител и собственик на болница "Селена“. Прокуратурата не е част от този спор и няма и да бъде" - заяви държавният обвинител.



Прокурорът не коментира тезата на защитата, че онези 3 милиона са пари на дружеството и са внесени по сметки на дружеството, а не в личния дом на обвиняемия Николай Йорданов.



"Тезата на прокуратурата и интерпретацията на доказателствата по делото на прокуратурата е, че това са лични средства на свидетеля Ангел Ставрев" - каза Ангелов.



