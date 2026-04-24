Централната избирателна комисия обяви официално разпределението на депутатските мандати. Пловдив град и Пловдив област имат общо 23 депутатски места - 12 за града и 11 за региона. Според получените гласове коалицията "Прогресивна България" получава 15 кресла в Народното събрание, предава Plovdiv24.bg.

ЦИК съобщи официално разпределението на мандатите. За 16 МИР - Пловдив град мандатите са 12 и разпределението е съответно: "Прогресивна България" - 7, по два за ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС и един за "Възраждане".

За 17 МИР - Пловдив област, те са 11. Осем печели "Прогресивна България", по един мандат ще имат ПП-ДБ, "Възраждане" и ГЕРБ-СДС.

Както Plovdiv24.bg съобщи, кметът на Кричим Атанас Калчев се отказа от парламента и на депутатската банка сяда Иван Мавродиев. До края на деня избраните в два изборни района трябва да посочат от кой искат да бъдат. Имената на новите 240 народни представители ще бъдат ясни в събота, а следващата седмица се очаква президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия парламент.