Асен Василев и Бойко Борисов имат срок до края на деня да вземат решение от кой избирателен район ще влязат в 52-рото Народно събрание. Двамата са избрани за депутати от Пловдив и съответно - Хасково и 25 МИР - София. Това е в съответствие с решението на ЦИК относно всички 13 избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района. Те трябва в еднодневен срок да заявят в коя листа желаят да останат избрани.

Своя избор трябва да направят също Николай Денков (ПП-ДБ), който е избран в Благоевград и София, Костадин Костадинов ("Възраждане") - Варна или София, Цончо Ганев ("Възраждане") - Бургас или София, Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) - София или Хасково, Томислав Дончев (ГЕРБ-СДС) - Габрово или София, Делян Пеевски (ДПС) - Благоевград или Кърджали, Димитър Аврамов (ДПС) - Монтана или Плевен, Халил Летифов (ДПС) - Разград или Смолян, Александър Пулев (ПБ) - Стара Загора или Шумен, Иван Демерджиев (ПБ) - Кърджали или София, Румен Радев (ПБ) - Бургас или София.

Всеки от тях трябва да депозира в ЦИК писмено заявление саморъчно подписано.

Срокът изтича на 24 април 2026 г. В случай че кандидатът не го направи, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа, уточниха от ЦИК за Plovdiv24.bg.

Имената на новите 240 народни представители ще бъдат ясни в събота, а следващата седмица се очаква президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия парламент.