Професор от Аграрния университет е новият областен управител на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23
©
Както вече ви информирахме, правителството назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. 

За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Той е магистър по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия.

Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.

Проф. д-р Владислав Попов е един от основателите на биологичното земеделие в България. Има значителен международен практически опит в над 24 държави по света чрез научно приложни проекти, обучение, разпространение и консултиране  в областите биоземеделие, агроекология и опазване на околната среда.

Роден в Кърджали през август 1967 г. Между 1987 и 1990 г. започва образованието си в Тимирязевска селскостопанска академия – Москва. Впоследствие се дипломира във Висш селскостопански институт – Пловдив като агроинженер Растителна защита и специализация по агроекология. Защитил е магистърска степен по екологично земеделие в Аграрния университет – Вагенинген, Холандия върху екологични фермерски системи. От август 2001 до октомври 2005 г. е бил редовен докторант в Университета на Западен Сидни, Австралия, Колеж по околна среда среда и земеделие.

От 1996 г. работи в Катедра “Агроекология", като от 2006 г. е доцент в катедрата и преподавател в областта на “Основи на биологичното земеделие", “Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите", “Агроекология", “Екологично фермерство".

През 2006 г. е назначен за директор на Агроекологичен център в Аграрния университет в Пловдив и като такъв организира и извежда научно-приложни проекти и програми, участва активно и в обучението на фермери, агрономи и специалисти в прилагане на методите и практиките на биологичното и устойчивото земеделие, опазване на околната среда, интегрираното селско развитие и др.

Оценител на научни проекти по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия, автор на учебник за студентите в специалност “Биологично земеделие" на Аграрен университет, член е на няколко международни организации и на екологичната мрежа на Фондация “Авалон" – Холандия, координатор по биоземеделие на проекта “Новото тракийско злато", който се осъществява в Източните Родопи.


23.02.2026 Служебният кабинет смени всички областни управители с 28 нови
23.02.2026 Проф. Коларова: Казусът с Цицелков ще има ефект върху цялата предизборна кампания
23.02.2026 ЦИК приема документи за регистрация за изборите
23.02.2026 Министерският съвет одобри 65 млн. евро за изборите на 19 април
23.02.2026 Андрей Гюров: Не можем да си позволим да пестим от демокрация
23.02.2026 Гюров кроил кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер?
