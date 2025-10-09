Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изграждането на Южния обходен колектор

© Plovdiv24.bg Валежите временно спряха полагането на тръби в локалното платно на бул. "Македония". На финалната права са преговорите между консорциума "Еко проект Пловдив", който изгражда Южния обходен колектор, и фирмата, която ще бъде ангажирана с рехабилитацията на трасето на EVN Топлофикация в участъка между районите "Южен" и "Тракия". Тръбите на теца са положени в бивш обществен канал под жп линиите близо до Вагоноремонтното депо. Оттам трябва да минат и тръбите на колектора, предава Plovdiv24.bg.



Пресичането на железния път е важен елемент от проекта на държавното дружество ВиК - Пловдив. Това е всъщност етап II, който все още не е стартирал.



Според идейния проект, колекторът е трябвало да мине под жп линиите, като за целта се направи подземен сондаж. От другото държавно дружество - НКЖИ, обаче не дали съгласие, заради изпълнявания от тях проект за модернизация на жп ареал Пловдив, също с европейско финансиране.



Така се преминава към план Б за свързването на колектора между районите "Южен“ и "Тракия“, като се използва трасето на теца през бившия канал. ЕVN Топлофикация отказали сами да рехабилитират трасето си и поискали това да се направи от "Еко проект Пловдив". В крайна сметка е постигната договорка, според която водното дружество ще извърши въпросното обновяване на трасето.



Трасето на EVN Топлофикация ще бъде рехабилитирано от пловдивска фирма за производство на тръби. Именно с нея преговорите са в заключителна фаза, като се доуточняват финансовите параметри. Дейностите ще са за сметка на "Еко проект Пловдив", но средствата не са заложени и все още не са осигурени, така че е възможно да има актуализация.



Изграждането на етап II ще отпуши съоръжението при "Кукленско шосе". Колекторът е затапен там и тръбата, минаваща по целия бул. "Александър Стамболийски", е запълнена. Заради обилния дъжд от миналата седмица се случи преливане и се наложи изпомпване с помпи.



Валежите временно спряха полагането на тръби и в локалното платно на ул. "Македония". Там пък се изгражда връзка към "Петър Стоев". Строителите предполагат, че със затопляне на времето още другата седмица ще подновят работата си.