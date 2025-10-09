ИЗПРАТИ НОВИНА
Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изграждането на Южния обходен колектор
Автор: Диана Бикова 09:56Коментари (1)697
© Plovdiv24.bg
Валежите временно спряха полагането на тръби в локалното платно на бул. "Македония".
На финалната права са преговорите между консорциума "Еко проект Пловдив", който изгражда Южния обходен колектор, и фирмата, която ще бъде ангажирана с рехабилитацията на трасето на EVN Топлофикация в участъка между районите "Южен" и "Тракия". Тръбите на теца са положени в бивш обществен канал под жп линиите близо до Вагоноремонтното депо. Оттам трябва да минат и тръбите на колектора, предава Plovdiv24.bg.

Пресичането на железния път е важен елемент от проекта на държавното дружество ВиК - Пловдив. Това е всъщност етап II, който все още не е стартирал. 

Според идейния проект, колекторът е трябвало да мине под жп линиите, като за целта се направи подземен сондаж. От другото държавно дружество - НКЖИ, обаче не дали съгласие, заради изпълнявания от тях проект за модернизация на жп ареал Пловдив, също с европейско финансиране. 

Така се преминава към план Б за свързването на колектора между районите "Южен“ и "Тракия“, като се използва трасето на теца през бившия канал. ЕVN Топлофикация отказали сами да рехабилитират трасето си и поискали това да се направи от "Еко проект Пловдив". В крайна сметка е постигната договорка, според която водното дружество ще извърши въпросното обновяване на трасето.

Трасето на EVN Топлофикация ще бъде рехабилитирано от пловдивска фирма за производство на тръби. Именно с нея преговорите са в заключителна фаза, като се доуточняват финансовите параметри. Дейностите ще са за сметка на "Еко проект Пловдив", но средствата не са заложени и все още не са осигурени, така че е възможно да има актуализация.

Изграждането на етап II ще отпуши съоръжението при "Кукленско шосе". Колекторът е затапен там и тръбата, минаваща по целия бул. "Александър Стамболийски", е запълнена. Заради обилния дъжд от миналата седмица се случи преливане и се наложи изпомпване с помпи. 

Валежите временно спряха полагането на тръби и в локалното платно на ул. "Македония". Там пък се изгражда връзка към "Петър Стоев". Строителите предполагат, че със затопляне на времето още другата седмица ще подновят работата си.


От цялата статия разбрах само, че това е пореден забатачен проект в гр.Пловдив започнат без идея как да бъде завършен. Практиката стартирай , усвоявай субсидии и после гражданите ще го "платят", не разбирайте само пари. 14г мазохизам, на следващите избори пак си стойте удома, както сега в задръстванията и лайната!
